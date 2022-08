Algérie: L'Algérie salue l'engagement des parties maliennes pour la mise en œuvre de l'Accord d'Alger

Alger — L'Algérie a salué dimanche l'"engagement" des autorités maliennes et des mouvements signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, d'œuvrer au succès de la mise en œuvre de cet accord.

Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a indiqué que l'Algérie a pris note "avec satisfaction" de la tenue, du 1er au 5 août à Bamako, de la deuxième réunion décisionnelle de haut niveau à laquelle ont pris part le gouvernement malien et tous les mouvements signataires dudit accord.

"En sa qualité de pays voisin du Mali, de chef de file de la Médiation internationale et de président du Comité de suivi de l'accord, l'Algérie exprime son appréciation pour les décisions auxquelles a abouti cette réunion sur l'importante question du désarmement, démobilisation et réintégration des combattants et de la chaîne de commandement ainsi que sur les questions institutionnelles et constitutionnelles", ajoute-t-on de même source.

Et de poursuivre que ces avancées "ont le potentiel d'amorcer une nouvelle dynamique dans la relance du processus de mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger que le contexte régional et international rend plus que jamais impérative".

déploient solidairement pour accélérer le processus de mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger en tant que composante essentielle de la transition en cours", souligne le ministère.

Et les consultations politiques algéro-maliennes prévues à l'occasion de la visite à Alger du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, "s'inscrivent opportunément dans cette perspective", assure la même source.

Pour rappel, les travaux de la réunion décisionnelle de haut niveau des parties à l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ont été clôturés par l'adoption d'un communiqué

sanctionnant cinq jours d'un intense dialogue.