Cote d'Ivoire: Lutte contre la cherté de la vie - Les mesures prises par Ouattara en faveur des fonctionnaires, retraités et travailleurs du privé

Le président Alassane Ouattara prend des mesures pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, agents de l'État, retraités et les travailleurs du secteur privé.

À l'occasion de son message à la Nation, le samedi 6 août 2022, le Président de la République, Alassane Ouattara a pris des mesures pour faire face à la cherté de la vie .

Dans son adresse à la nation , le président de la République Alassane Ouattara a souligné que suite aux discussions avec les organisations syndicales sur la nouvelle trêve sociale 2022-2027, des décisions ont été arrêtées en faveur des fonctionnaires.

Ainsi, ce sont au total cinq mesures qui ont été prises en vue d'améliorer les conditions des fonctionnaires et agents de l'État. " J'ai le plaisir de vous annoncer les décisions que nous avons arrêtées en faveur des fonctionnaires.

Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Car, environ un tiers des agents n'en bénéficie pas actuellement.

Deuxièmement, la revalorisation de 20.000 francs Cfa par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État y compris les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils.

Troisièmement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008.

Quatrièmement, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2500 francs Cfa à 7500 francs Cfa par mois et par enfant selon les modalités d'application habituelles pour tous les fonctionnaires et agents de l'État y compris les forces de défense et de sécurité.

Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payée au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État y compris les forces de défense et de sécurité ", a annoncé Alassane.

Des mesures en faveur des retraités et des travailleurs du privé

En plus de ces décisions, le Chef de l'État a pris des mesures en faveur des retraités. Selon lui , les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5000 francs Cfa par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, Alassane Ouattara a affirmé que leurs pensions de retraite augmenteront de 5%. " Toutes ces mesures représentent les efforts additionnels de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs Cfa par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023 ", a-t-il fait savoir.

Poursuivant, il a indiqué qu'en plus de ces augmentations de salaire, les fonctionnaires bénéficieront dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace.

Pour le chef de l'Etat, la lutte contre la cherté de la vie est l'affaire de tous et elle nécessite des efforts de l'Etat, des populations mais aussi des commerçants, des transporteurs et des entreprises privées. C'est pourquoi il dit avoir demandé au Premier Ministre Patrick Achi d'échanger avec le secteur privé,en vue d'une revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG)dans les prochains mois.