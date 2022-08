Algérie: Incendies de forêt - Maintien de l'état d'alerte maximale

Alger — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, dimanche dans un communiqué, le maintien de l'état d'alerte maximale en raison de la hausse des températures favorisant le déclenchement des incendies de forêt.

"Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural rappelle que l'état d'alerte maximale est maintenu et que tous les personnels relevant des corps de la Direction générale des forêts (DGF) sont mobilisés dans le cadre de l'activation permanente et continue du plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt", précise le communiqué.

Le ministère rappelle également aux citoyens la nécessité de veiller, particulièrement lors de la saison estivale, au strict respect de toutes les mesures préventives contre les incendies de forêt, notamment le gel provisoire de la production du charbon et les mesures exceptionnelles relatives aux déplacements dans les espaces forestiers, selon la même source.

"La protection et la préservation des ressources forestières relèvent de la responsabilité de tous et requièrent davantage de vigilance et de prévention tout le long de la saison estivale", conclut le communiqué.