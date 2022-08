Algérie: Foot/ Algérie - Le MC Alger célèbre le 100e anniversaire de sa création

Alger — En présence de plusieurs anciennes figures du club, toutes générations confondues, le MC Alger a célébré samedi soir, le 100e anniversaire de sa création, au cours d'une cérémonie organisée au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif-Rahal d'Alger.

Ce rendez-vous a permis à d'anciens joueurs et dirigeants du club algérois de se rencontrer pour fêter le centenaire du Mouloudia, dont les festivités devaient se dérouler en 2021, mais avaient été reportées en raison de la pandémie du Covid-19.

" Nous sommes ici pour fêter le 100e anniversaire de la création de ce prestigieux club, considéré comme un patrimoine national, au vu de son aura et de son impact chez tous les Algériens. Je souhaite beaucoup de succès au Mouloudia, et qu'il puisse retrouver sa véritable place au niveau national et continental. Ce club au passé glorieux doit amorcer un nouveau départ à l'occasion de son centenaire", a indiqué le ministre de la jeunesse et des sports Abderrazak Sebgag, lors d'une allocution prononcée au cours de la cérémonie.

De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua, a tenu à rendre hommage au vieux club algérois, tout en indiquant que la célébration du centenaire coïncide avec la poursuite des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance.

" Je tiens d'abord à remercier la famille mouloudéenne pour l'invitation. Je suis honoré d'être présent ici pour célébrer le centenaire de ce glorieux club populaire, dont l'histoire de la lutte pendant la période coloniale n'est plus à présenter, et qui à l'instar d'autres clubs, a pu accomplir convenablement sa mission durant la guerre de libération nationale. L'Etat accorde un grand intérêt au sport national, représenté par le soutien du Président de la République aux jeunes en général et aux sportifs en particulier, je cite notamment sa décision d'attribuer la responsabilité d'exploiter et de gérer le stade de Douéra (en cours de réalisation, ndlr) au Mouloudia d'Alger".

Cette cérémonie était l'occasion pour le club algérois de rendre hommage au fondateur du club algérois Abderrahmane Aouf (1902-1989), considéré comme le père spirituel du "Doyen".

D'autres personnalités ont été également honorées à l'image de Mouloud Djazouli (1914-2009), l'un des dirigeants emblématiques du Mouloudia, Braham Derriche (1907-1995), ou encore Abdelkader Drif, premier président qui avait permis au MCA de remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1976.

Au début de cette cérémonie, la direction du CSA/ MCA a tenu à honorer le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, M. Adelhafidh Allahoum, a reçu des mains du président du CSA/ MCA Messaoudi Turki, une toile représentant la capitale et un maillot aux couleurs du "Doyen" au nom d'Abdelmadjid Tebboune floqué du chiffre 100, en référence au centenaire du Mouloudia.