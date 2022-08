Ile Maurice: Jeux du Commonwealth l Vélo tout terrain - Lecourt 5ᵉ, Mayer 11ᵉ et Lincoln 15ᵉ

Comme l'on pouvait s'y attendre, les trois Mauriciens engagés en vélo tout terrain (VTT) ont trouvé la compétition très dure à Birmingham. Le circuit de Cannock Chase Forest n'était pas le plus facile non plus.

Un tour faisait 4,5 kilomètres et les hommes avaient huit (8) tours à effectuer et les filles sept (7). Les hommes étaient les premiers en action. Rapidement, Alexandre Mayer et Yannick Lincoln ont perdu de vue les plus forts. Ils poursuivront leur parcours à leur rythme mais ne seront pas autorisés à faire le dernier tour ayant été rattrapés (lapped). Le premier nommé prendra la 11ᵉ place et le second la 15ᵉ.

Le Néo-zélandais Samuel Gaze a conserve son titre acquis il y a quatre ans à Gold Coast en Australie avec un temps de 1h34:19 devançant son compatriote Ben Oliver (1h34:50) et le Namibien Alex Miller (1h36:20) qui a réalisé une fin de course impressionnante.

En féminin, Kimberley Lecourt de Billot a fait de son mieux et a résisté autant qu'elle a pu mais n'a malheureusement pu se mêler à la lutte pour le podium. Elle termine toutefois ses 7 tours de circuit à la cinquième place dans le temps de 1h43:57, soit à 8:58 de l'Anglaise Evie Richards (1h34:59) qui devance l'Australienne Zoe Cuthbert (1h35:46) et la Sud-Africaine Candice Lill (1h36:12).

Le Directeur Technique National (DTN), Trevor Court, tire satisfaction de la prestation de ses protégés. "C'était une bonne course de la part d'Alex (Mayer) et Yannick (Lincoln) chez les garçons et Kimberley (Lecourt) chez les filles. Je suis d'avis qu'il est difficile d'évoluer sur de tels circuits du fait qu'à Maurice, il n'y a pas vraiment de circuits très techniques. Je pense que globalement, on peut dire que c'est un bon résultat pour nos coureurs. Tout le monde est satisfait des résultats. C'est une bonne performance pour l'équipe", a déclaré le technicien sud-africain.