Tunisie: Bouden - " La création d'un conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, oeuvrera à redonner à l'école son rôle d'ascenseur social "

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a souligné hier samedi, que la création d'un conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, oeuvrera à redonner à l'école son rôle d'ascenseur social, améliorer la qualité de l'enseignement, accompagner l'usage du numérique dans les cursus scolaires et se préparer aux nouveaux métiers.

Présidant une cérémonie célébrant la journée du savoir au lycée Alaoui à Tunis, elle a ajouté que le gouvernement a mis l'éducation, l'enseignement, la formation et la recherche scientifique et l'innovation, en tête de ses priorités.

Elle a évoqué l'importance de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique pour réaliser le développement socio-économique et surtout la sécurité alimentaire, hydraulique, énergétique et la transition écologique dans le cadre de l'économie du savoir, le développement des médicaments biologiques et la préservation de la santé du citoyen.

La cheffe du gouvernement a mis l'accent sur le besoin de la Tunisie de toutes ses énergies et compétences pour suivre le rythme d'un monde en mutation et d'économies ouvertes et interconnectées, notant à cet égard que la Tunisie a cherché, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à investir dans le capital humain, à soutenir la science et la connaissance, et à miser sur la généralisation et la démocratisation de l'éducation et la mise en place d'un système éducatif global, obligatoire et gratuit accessible à tous, en particulier aux filles, quelle que soit leur appartenance sociale.

Bouden a salué le rôle de l'école Tunisienne, qui a formé des générations de femmes et d'hommes, et mis leurs connaissances et compétences scientifiques au service du développement de la Tunisie, de son économie, de ses institutions et structures dans divers domaines scientifiques, d'ingénierie, académiques, culturels, médiatiques et sportifs.