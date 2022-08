Madagascar: RN42 - Deux morts dans un accident de taxi-brousse

Un taxi-brousse qui transportait une vingtaine de personnes a fait une sortie de route, samedi aux alentours de midi. Les faits se sont produits sur la RN42, à 2 km de la commune de Mangidy. Deux personnes sont mortes sur place et huit autres ont été grièvement blessées.

Ces derniers ont été conduits au CSB II de la commune rurale de Mangidy. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pour l'heure pas été déterminées mais une enquête a été ouverte. Le véhicule se trouvait sur l'autre côté de la route et ne roulait pas vite vu le mauvais état de la route. Quelques mètres de plus et ça aurait été une immense tragédie. D'après des témoins, aucun autre véhicule n'a été impliqué, et la sortie de route s'est faite progressivement avant la chute.

Le taxi-brousse effectuait la liaison entre Fianarantsoa et Ikalamavony. D'après un élu local qui s'est dit profondément touché par le drame, la route presque impraticable sur la RN42 est la principale cause des accidents sur les lieux.

Tout comme le facteur humain, le facteur technique n'est que très rarement la seule cause d'un accident de la route. Les causes techniques peuvent être relatives à l'état du véhicule ou à celui des infrastructures. En outre, cet élu demande à l'État de revoir l'état de la route nationale. Au fait, les politiques publiques sont responsables de l'entretien des infrastructures et l'entretien du véhicule est de la responsabilité de son conducteur et du propriétaire du véhicule.

À part les dommages matériels causés par les accidents, ils entraînent également des dommages corporels, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité physique de la victime. À Madagascar, on ne trouve pas de routes goudronnées en dehors de la capitale, ni sur les grands axes stratégiques. L'État n'a par ailleurs pas toujours les moyens d'entretenir les quelques axes goudronnés qui sont dans un état piteux, présence de nids de poule, revêtement endommagé rendant ces routes difficilement praticables, surtout en cas d'intempéries.