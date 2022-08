Madagascar: Natation - Festival Mafaoka - Une pluie de meilleures performances

Contrat largement rempli pour les organisateurs du Festival Mafaoka durant quatre jours à Mahajanga. Un succès ravivé par la présence de Holy Antsa Ravelojaona, la stagiaire du centre international de Kazan.

Une confirmation pour cette jeune nageuse qui a vraiment franchi un palier. Et si Holy Antsa a survolé la spécialité maison de ce Festival Mafaoka, notamment ce Skins Race en open et opposant en final les deux meilleures nageuses, on a eu droit à une pluie de meilleures performances dans toutes les catégories d'âge. On citera celle du poussin Mana Tsiresy Andriamitandrina du 50m dos en 37.10. Ou encore celle de la cadette Aina Imadisdon du 100m brasse en 1.18.18. Il y a eu d'autres meilleures performances qui ont été battues comme celles des grands noms comme Anthony Ralefy et Estella Rabetsara.

Des résultats qui ont fait le bonheur d'un public ravi de ce rendez-vous qui a vu un record de participation avec près de 200 nageurs issus des quatre coins de l'île. Par ailleurs, le plus et la grande satisfaction du président de la fédération, le Général Gabriel Ramanantsoa, viennent du fait que la base de la natation à Madagascar ne cesse de s'agrandir. On a vu à Mahajanga la présence des nageurs du Vatovavy Fitovinany tout comme les deux clubs de Moramanga avec Bezanozano et MSC. La seule fausse note c'est l'absence des chronomètres électroniques à l'origine des contestations heureusement vite maîtrisées par le DTN Razafndrafidy. Mais dans l'ensemble, la multiplication de ce genre de meeting ne peut que servir les intérêts de la natation à Madagascar.