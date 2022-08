Madagascar: Rocade Iarivo - Une campagne de sensibilisation pour protéger les infrastructures publiques

Depuis l'ouverture à la circulation de la Rocade Iarivo, l'Agence Routière a pris les dispositions qui s'imposent pour protéger les infrastructures. Ce qui n'empêche pour autant pas les malfaiteurs d'agir.

Les actes de vandalisme sont, en effet, de plus en plus nombreux sur les infrastructures de la Rocade Iarivo. Panneaux solaires et batteries volés, fers ronds sciés et constructions illicites aux alentours constituent autant d'infractions constatées ces derniers temps.

Infrastructures communautaires

Face à ces actes de destruction de biens publics, l'Agence Routière a décidé d'organiser une campagne de sensibilisation sur l'environnement et sur la préservation des infrastructures.

L'objectif de cette journée de sensibilisation, qui s'est déroulées vendredi dernier et qui a vu la participation et la mobilisation des 11 fokontany concernés par le projet, est de sensibiliser la population sur les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie de la population ainsi que la survie de notre planète, mais aussi de les inciter à la préservation et au respect des infrastructures communautaires. Pour impliquer durablement ces fokontany concernés par le projet dans ce processus de protection durable de l'environnement, un concours de " Fokontany Vert " a été lancé. Sur le principe, chaque fokontany sera doté d'une parcelle à reverdir et à entretenir le long de la Rocade. À cet effet, les communautés sont équipées de kits de nettoyage tels que des brouettes, balais, sobika, pelles, gants, gilets... ainsi que des plants à planter.

Impact transformateur

" Nous devons être des moteurs du changement. Notre participation à ce nettoyage et ce reboisement est importante pour avoir un impact transformateur, et potentiellement entraîner les communautés à faire pareil. Nous devons être des modèles et montrer l'exemple ", a déclaré un responsable du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Afin que cette journée de sensibilisation soit engageante et mobilise le maximum de riverains, les organisations ont inclus dans le programme une course de relais dont les participants étaient des ressortissants de 5 de ces fokontany.

Les meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés. Rappelons que cette initiative de l'Agence Routière et ses ministères de tutelle s'inscrit dans la continuité des efforts engagés par l'Agence Routière depuis l'ouverture de la Rocade Iarivo à la circulation pour maintenir en bon état de fonctionnement les infrastructures mises à la disposition des usagers mais aussi des communautés avoisinant la Rocade Iarivo.