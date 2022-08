Madagascar: CNAPS - Augmentation des allocations familiales à compter de ce mois

Revalorisation des prestations de la CNAPS. Les montants des prestations perçues au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) seront révisés suite à la fixation du salaire minimum d'embauche mensuel à 250 000 ariary.

Désormais, les calculs des prestations s'effectueront ainsi sur la base de 250 000 ariary et non plus de 200 000 ariary. En conséquence, la valeur du plafond des salaires soumis à la cotisation est fixée à 2 000 000 d'ariary, informe la CNAPS dans son communiqué. À partir de ce mois, les nouveaux montants des prestations seront fixés comme suit pour les prestations familiales. L'allocation familiale est dorénavant fixée à 7 000 ariary par enfant contre 6 000 ariary auparavant.

L'allocation prénatale est révisée à 63 000 ariary contre 54 000 ariary dans l'ancienne grille. Pour l'allocation de maternité, elle est actuellement de 84 000 ariary contre 72 000 ariary auparavant et les frais d'accouchement passent de 80 000 ariary à 100 000 ariary. La CNAPS informe ses adhérents que ce réajustement sera effectif à compter de ce mois pour les allocations familiales et à compter de septembre pour les pensions et les rentes.

Pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est dorénavant plafonnée à 44 444,44 ariary. En cas d'hospitalisation, les frais de repas passent à 5 769,32 ariary contre 4 615,47 ariary auparavant tandis que les frais de découcher sont actuellement de 21 634 ariary contre 17 308,03 dans l'ancienne grille.