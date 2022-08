Gabon: 17 AOÛT 2022 - Moins d'engouement face aux préparatifs de l'indépendance à Lambaréné ?

Le 17 août prochain, le Gabon célébrera ses 62 ans d'indépendance. Dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, c'est une énième occasion pour les populations de célébrer fièrement l'accession du pays à la souveraineté internationale, après des années de lutte pour s'affranchir du joug colonial. Mais, actuellement, l'on constate que les populations migovéennes font face à d'énormes difficultés qui les priveraient de s'accoutumer aux festivités nationales.

La commémoration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale arrive à grand pas. Une célébration qui est longtemps considérée comme la fête la plus importante de l'année dans toutes les localités du pays. L'an dernier à Lambaréné, pour des raisons de crise sanitaire à caractère mondiale, cette célébration n'a pas connue son enthousiasme. Et cette année, la fièvre s'estompe. La Commune fait face à des difficultés d'approvisionnement en carburant depuis plusieurs mois. Ce qui rendrait les déplacements des populations plus ardus, et embarrasserait les opérateurs économiques, apprend-t-on.

Ces dernières années, la célébration de l'indépendance, jadis populaire dès le 5 du mois d'août, ne suscite plus d'engouement chez la grande majorité des compatriotes. Cette situation fait grincer les dents des nostalgiques premières années d'indépendance.

Mais vue de près, cette commémoration pourrait être fêtée avec faste. Car, depuis l'annonce du gouvernement autorisant l'organisation de ladite célébration dans les lieux officiels, le Gouverneur Barnabé Mbangalivoua multiplie des rencontres à Lambaréné, afin que celle-ci soit particulière. Durant le mois écoulé, plusieurs sites de la ville avaient été occupés par les différents corps de Sécurité et de Défense, afin de s'exercer sur les manœuvres quils présenteront durant le défilé. Un défilé prévu se dérouler à l'esplanade de la Tribune officielle, sis au premier arrondissement.

Dans certaines zones de la ville, la municipalité a pu faire peau neuve. Les rues sont presqu'embellies et les espaces verts entretenus à certains endroits. Au niveau du deuxième arrondissement, une grande décharge d'ordures s'est faite " déguerpir en deux jours " par Janvier Nguema Mboumba, ancien ministre de l'Education nationale. Une solidarité conjuguée entre cadres pour le bien de la localité. Du côté des maisons d'imprimerie, l'on peut remarquer de nombreuses commandes d'impression de tee-shirts, casquettes, banderoles et pancartes effectuées par les entreprises, les communautés étrangères et les groupes socioculturels.

À l'approche de cette commémoration marquant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, plusieurs cadres de la commune de Lambaréné s'attellent à ce que celle-ci voit le jour avec faste, bien que la localité fait face à de nombreux maux qui s'avéraient généraux pour certains.