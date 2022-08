Gabon: Le RPR de Jean François Ntoutoume-Emane inaugure son nouveau siège national

Les cadres du Rassemblement des Patriotes Républicains (RPR), en tête desquels, leur président Jean François Ntoutoume-Emane, ont procédé à l'inauguration officielle de son siège ce samedi 06 août 2022, au quartier Lalala, situé dans le 5è arrondissement de la commune de Libreville. Aussi, le Président du RPR, parti de l'opposition gabonaise, a t-il procédé, non seulement à la présentation du Secrétaire général, mais à son installation.

C'est un Jean François Ntoutoume-Emane heureux, entouré des militants, sympathisants et bien d'autres du Rassemblement des Patriotes Républicains (RPR) dont il est le Président. Avec eux, l'ancien Premier ministre sous feu Omar Bongo Ondimba a inauguré le siège national de sa formation politique, proche de l'opposition gabonaise. " Ce siège sera un lieu de réflexion et d'échange pour les filles et fils pource qui est du Développement du Gabon" a indiqué le Patriote Jean François Ntoutoume-Émane.

Assisté des membres de son bureau, Jean François Ntoutoume-Emane a dévoilé l'effigie de parti au public venu pour la circonstance. Il en a profité pour lancer un appel aux Gabonais, celui de venir adhérer au parti car, "c'est un modèle réduit de la patrie gabonaise, mais il est auréolé de souvenir et de la grandeur des ancêtres et des idéaux politiques des pères fondateurs de l'indépendance du Gabon", souligne t-il au passage.

Poursuivant ses propos, l'ancien Maire de Libreville a expliqué que son parti politique entend magnifier de façon constante, la mémoire des grandes figures de la vie politique antérieure du pays, dont certains Pères fondateurs de l'indépendance et d'autres grands patriotes qui ne sont plus du monde des vivants.

Quel est notre emblème ?

L'emblème du RPR se définit tel qu'il suit :

Une carte du Gabon, frappée aux couleurs du drapeau national, entouré e par les mots "Rassemblement des Patriotes Républicains".

En bas, le sigle RPR.

La carte repose sur deux mains qui soutiennent le Gabon. Les couleurs : vert-jaune-bleu reflètent l'immense diversité de la richesse du Gabon : le Vert de la forêt avec sa faune, le Jaune des minerais dont l'or, le Bleu de la mère avec ses ressources halieutiques.

Les missions

Le RPR se donne pour missions d'instaurer une société équilibrée, fondée sur le respect des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, faire la promotion des libertés démocratiques le respect des droits de l'homme et des peuples, assurer la formation l'éducation et la formation politique de ses membres .

Ce parti politique de l'opposition gabonaise a pour objectif, une fois au pouvoir, selon ses responsables, visera à instaurer sur le plan économique, une société dont tous les membres vivront dans l'harmonie en gommant progressivement les inégalités existantes.

Sa sociale-democratie sera fondée sur les compromis permanents et dynamiques ,entre l'État et les partenaires sociaux, d'une part, et entre le Patronat les syndicats, d'autres part. La société civile, la jeunesse et les femmes notamment seront considérés par l'État comme des acteurs majeurs et incontournables de la vie sociale et politique du pays.

Homme de culture et respectueux des traditions, Jean François Ntoutoume-Emane a permis que cette cérémonie inaugurale du siège national de sa formation politique soit couronnée des animations culturelles.