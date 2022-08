Afrique Centrale: Atelier de revue et de planification des initiatives conjointes régionales

communiqué de presse

Le Bureau Régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre organise un Atelier de Revue et Planification des Initiatives Conjointes Régionales, et de Formulation d'une Stratégie de Préparation et Réponse Humanitaires à Saly-Mbour, au Sénégal du 9 au 11 Aout 2022.

L'objectif est de :

Procéder à une revue approfondie des initiatives conjointes régionales mises en œuvre par l'UNFPA, notamment les Plateformes de Coordination Régionales pour le Bassin du Lac Tchad et le Liptako-Gourma en vue de l'élaboration d'une Stratégie efficiente de Préparation et Réponse Humanitaires dans le Sahel ;

Faire une analyse contextualisée de l'environnement humanitaire et de développement actuel dans le Sahel ;

Définir les priorités stratégiques, et formuler des recommandations pertinentes pour une réponse humanitaire prenant mieux en charge les Droits en Santé Sexuelle et Reproductive des femmes, adolescentes et jeunes dans le Sahel et la région des Grands Lacs ;

Capitaliser les bonnes pratiques, les leçons apprises des initiatives réussies dans le Lac Tchad et le Liptako-Gourma pour une amélioration de la réponse humanitaire transfrontalière dans le domaine de la Santé Sexuelle et Reproductive ainsi que la protection contre les Violences Basées sur le Genre.

Par ailleurs, l'atelier va servir de cadre de référence à l'initiative de formulation d'une Stratégie Humanitaire Régionale de l'UNFPA comme cadre de réponse stratégique et programmatique à la crise complexe et multiforme que traversent les pays en Afrique Centrale et de l'Ouest.

L'atelier sera ponctué par les exposés des experts, les tables-rondes et les sessions plénières. Les intervenants viendront du monde humanitaire et de développement des pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cote D'Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, la République Centrafricaine, Sénégal, Tchad et le Togo.

La rencontre verra la participation effective du Directeur du Bureau de Coordination des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires (OCHA) ainsi que de la Directrice Adjointe de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Contacts :

Jacob Enoh Eben, Conseiller Régional en Communication, Bureau Régional UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (+221 77 358 66 62, eben@unfpa.org)

Borry Jatta, Conseiller Régional Humanitaire, Bureau Régional UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (+221 77 802 31 44, jatta@unfpa.org)

Samuel Sawalda, Spécialiste en Communication, Plateforme de Coordination Régionale UNFPA pour le Bassin du Lac Tchad

(+237 698438648, sawalda@unfpa.org)

Mandiaye Badji, Spécialiste en Communication et Médias Sociaux, Bureau Régional UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (+221 77 442 35 73, mbadji@unfpa.org).