Algérie: Mascara - Célébration de Achoura dans une ambiance de solidarité et de spiritualité

Mascara — Les familles dans la wilaya de Mascara célèbrent Achoura dans une ambiance de solidarité et de spiritualité, exprimant leur attachement aux traditions et coutumes marquant cette fête religieuse.

Celle-ci représente pour plusieurs familles de la wilaya une occasion de méditation et de recueillement consacrant les valeurs et les actions caritatives. Des rencontres s'organisent, ainsi, pour réciter le Coran et les madihs, tandis que des réunions se tiennent pour réconcilier les belligérants et régler les conflits entre proches et voisins.

A l'occasion de cette fête, les habitants de Mascara érigent traditionnellement des tentes au sein de cités d'habitation pour offrir des repas aux nécessiteux, personnes sans abri et autres passants, dans un élan de solidarité et de fraternité agissante.

Dans ce cadre, Mohamed, un notable de la ville de Mascara a indiqué à l'APS que la célébration de Achoura a "un goût particulier" à travers la participation des familles à la préparation de plats principaux marquant cette fête, que sont le couscous et Roggag, pour les offrir aux personnes convergeant vers ces tentes qui accueillent différentes couches de la société.

Cette journée constitue également une occasion pour les sages et notables de la wilaya pour œuvrer à la réconciliation et résoudre les conflits entre personnes.

Les artères de la ville de Mascara enregistrent aussi, en pareille circonstance, une dynamique commerciale inhabituelle, marquée par la prolifération de vendeurs de fruits et légumes et de produits de l'artisanat.

Abdellah, un artisan spécialisé en poterie, affirme que la célébration de Achoura lui donne une occasion de plus pour commercialiser ses produits localement, en plus de reconquérir de nouveaux clients de plusieurs communes de la wilaya et d'autres régions.

Pour sa part, Rachid qui vend le Roggag, a indiqué que "ce produit du terroir, que sa femme prépare, enregistre une forte demande lors de Achoura, aussi bien de la part des citoyens de la ville et même de ceux des communes éloignées dont Sig, Mohammadia et Zahana".

Les activités commerciales caractérisant cette célébration ne se limitent pas à Mascara aux denrées alimentaires et produits artisanaux, mais englobent aussi les parfums, l'encens et les jouets pour enfants.

La célébration de Achoura est aussi l'occasion de jeûner et de s'acquitter de la Zakat, ce qui contribue au bonheur des pauvres et des nécessiteux, comme c'est le cas dans le reste du pays.