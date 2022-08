Afrique: Beach Soccer - Dominateurs à domicile, les Barea valident leur ticket pour le Mozambique

Madagascar sera au rendez-vous au Mozambique à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer au Mozambique. Les champions d'Afrique de 2015 ont remporté leur ticket hier à Mahajanga.

Les Barea Beach Soccer l'ont fait de la plus belle des manières avec une victoire à domicile. Madagascar a éliminé les Seychelles de la course des éliminatoires pour la CAN Beach Soccer 2022. Dominants à l'aller avec une large victoire (5 à 2), les Barea Beach n'ont pas eu trop de difficulté hier au match retour (6-2).

Un cumul de 11 buts inscrits et 4 encaissés ont permis aux Barea de retrouver la phase finale de la CAN 7 ans après leur dernière participation victorieuse aux Seychelles en 2015. Sur le sable du village touristique de Mahajanga, les protégés de Solofo ont démarré la rencontre sous les chapeaux de roues, mais sur une précipitation des Malgaches, les Pirates des Seychelles ont profité de l'occasion pour ouvrir le score sur le but de Michael Jumaya à la 8e minute.

Il a fallu attendre ce premier but seychellois pour que Rafidison Aimé égalise le score quelques secondes plus tard. Les deux équipes se sont quittées avec un but partout au premier tiers. Soutenus par un public en liesse, les joueurs sont bien rentrés dans le jeu et ont joué sur demi-terrain au deuxième tiers-temps.

Régis Edniel et José Orlando ont réalisé le hold-up parfait en marquant les deux buts en l'espace de quelques secondes à la 14e minute, Fofo a marqué le quatrième but pour les Barea une minute plus tard. Régis Edniel a doublé sa mise à la 17e minute.

Les Malgaches ont dominé leur deuxième tiers avec quatre buts inscrits et aucun encaissé. Sur le terrain, tout fonctionnait à merveille pour les coéquipiers de Ymelda. Ils ont eu plusieurs occasions, mais fort heureusement, le gardien seychellois Tsevis était là pour stopper l'hémorragie. Les hommes de Nahoda ne se sont pas avoués vaincus malgré l'écart de score. Au troisième tiers-temps, Richard Marcel inscrit le sixième but malgache et conclut le festival de buts à la 35e minute.

Sur une erreur de Noré, le gardien des Barea, Terence sur une belle envolée a marqué le second but des Pirates seychellois. Et c'est sur le score de 6 buts à 2 que les Malgaches ont plié cette rencontre retour. Madagascar réussit une belle prestation et il faudra la confirmer au Mozambique pour remporter la 2e étoile. Madagascar est qualifié pour la deuxième fois à la CAN.