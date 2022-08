Madagascar: Taolagnaro - Le centre " American Corner " rénové

L'ambassade des États-Unis à Madagascar entend mettre en place trois centres " American Center " à Madagascar. Le premier centre a été inauguré à Taolagnaro. Il s'agit notamment d'un centre d'information public hébergé depuis 2016 dans les bureaux du QMM et qui vient d'être rénové après deux mois de fermeture.

En partenariat avec l'ambassade américaine, cette compagnie minière a contribué à sa rénovation tout en lui fournissant une connexion Internet haut débit. Pour sa part, l'ambassade a remis des équipements et matériels informatiques dont entre autres, une imprimante 3D, seize nouveaux ordinateurs et des équipements de vidéoconférence, portant en tout une valeur de 50 000 USD.

Valeurs américano-malgaches.

Grâce à ces rénovations, le nouvel American Corner offrira un plus large éventail de programmes permettant d'apprendre les valeurs américano-malgaches communes, de participer à des discussions, de poursuivre des opportunités éducatives et d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais. L'English Center of Fort Dauphin, partenaire de mise en œuvre de l'American Corner, mènera ces programmes en collaboration avec l'ambassade des États-Unis.

" Avec la réouverture de l'American Corner Taolagnaro, le gouvernement américain renouvelle son engagement à travailler avec nos partenaires, les anciens participants aux échanges financés par le gouvernement américain, aux membres de l'American Corner et vous tous - comme 'mpirahalahy mianala' - afin de créer des moyens pour que le Sud de Madagascar fasse partie des conversations nationales et internationales sur les questions d'importance locale et mondiale" , a déclaré l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar, SEMme Claire Pierangelo, lors de l'inauguration de ce centre à Taolagnaro.