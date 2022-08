Gabon: Inter-quartiers/Lambarène - L'Aéroport bat Isaac FC en finale

La finale du championnat inter-quartiers 2022 de la commune de Lambaréné, organisé par Joël Ogouma, s'est finalement disputée ce samedi 06 août 2022 au stade Jean Koumou. Cette dernière a vue la rencontre de l'équipe du quartier dit " Aeroport " face à celle d'Isaac. La rencontre s'est soldée par un nul partout. L'équipe de l'Aéroport a décroché le trophée pendant les tirs au but devant les " soldats " du quartier populaire de " la ville du Grand-Blanc ". Ce, en présence du Gouverneur Barnabé Mbangalivoua et des responsables politico-administratifs de la province du Moyen-Ogooué.

La rencontre de ce jour, marquant la finale du " Championnat de l'Unité et de la Solidarité ", a permis à deux équipes d'un même arrondissement de s'affronter sur la pelouse du stade Jean Koumou de Lambaréné. Il s'agit bien des équipes des quartiers Aéroport et Isaac, tous issus du Premier arrondissement. C'est dans un stade plein à craquer que l'arbitre a donné le coup d'envoi de cette finale, où la première mi-temps a été plus ou moins dominée par l'équipe d'Isaac. Celle-ci s'est achevée avec un score de zéro partout.

La rencontre des deux adversaires s'est jouée sous les regards du Gouverneur Barnabé Mbangalivoua, du promoteur Joël Ogouma, accompagnés de Roger Ekomi Ndong, Troisième Secrétaire National du Parti Démocratique Gabonais (PDG), du Sénateur Jean-Claire Koumba, de Élie Nziengui, Préfet du Département de l'Ogooué et des Lacs, et avec la présence de Christian Mbina, Directeur Général de l'Agence Gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie (AGATOUR),sous les regards de la compagnie des chefs des forces de Sécurité et de Défense.

Au retour des vestiaires, en deuxième période, les entraîneurs ont procédé à de nombreux changements pour transformer la situation sur le terrain. Les joueurs du quartier l'Aéroport, poussés par leurs supporters, se sont réveillés dans les ultimes minutes de la partie. Plusieurs " goals " manqués de tous les côtés. Le score de zéro partout restera le même jusqu'à la fin de la seconde mi-temps. Lequel score les a conduits à une session de tirs au but, où l'équipe d'Isaac perdra définitivement la partie par un tir manqué.

Si les joueurs de l'Aéroport se sont montrés réalistes devant les buts, ceux d'Isaac ont raté leurs penalties, de par la malchance de leur coéquipier. Ce manque de réalisme de ce joueur amateur a permis à l'Aéroport de s'imposer 1-0 et remporter le trophée du " Championnat de l'Unité et de la Solidarité " inter-quartiers, organisé par Joël Ogouma.

Le championnat tenu sous le patronage du Chef de l'État Ali Bongo, par ailleurs président du Parti Démocratique Gabonais (PDG), ne s'est achevé sans que l'organisateur n'exprime son sentiment : " Je voudrais dire ma totale satisfaction à l'issu de ce tournoi qui s'est achevé en apothéose (...), satisfaction aussi au nom de tous ces amis, responsables politiques et cadres de la province qui se sont impliqués dans l'organisation de ce tournoi. Cette satisfaction est d'autant légitime et assortie de fierté que la jeunesse a manifesté un engagement extraordinaire, auquel je ne m'attendais pas. Une mobilisation massive au delà des clivages politiques et ethno-linguistiques dans la commune, mais aussi dans les cantons environnants. Nous avons fait la démonstration que tout ce qui nous réunit est bien plus important que ce qui nous distingue... et que l'unité, la cohésion, la fraternité et la solidarité constituent des valeurs cardinales que nous devons cultiver ", confie Joël Ogouma.

REMISE DES PRIX ET TROPHÉES :

Après les bains de foule reçus par les vainqueurs du championnat, l'ensemble des équipes ayant pris part à cette compétition ont été appelées à rejoindre la tribune " Victor Afene ", afin de recevoir leurs différentes récompenses. Ce sont donc les 24 quartiers, réunis en 16 équipes des deux arrondissements de la Commune de Lambaréné, qui ont obtenu chacune une enveloppe et un prix d'encouragement.

Au delà des différents prix, des médailles et trophées ont également été remis aux capitaine des équipes en finale, au meilleur buteur et meilleur gardien, au meilleur arbitre, ainsi qu'au manager du sport dans la province du Moyen-Ogooué, en la personne de Lamine Cheikh. Il est à noter que les capitaines des deux équipes féminines, représentant les deux arrondissements, n'ont pas été exclus des récompensés.

Au regard des manifestations sportives précédentes, ce championnat serait la plus prestigieuse compétition d'inter-quartiers organisée dans la ville de Lambaréné. Il a été lancé le 15 juillet dernier, pour s'achever ce 06 août 2022. Vue les nombreuses actions observées durant ce championnat, l'on est emmené à croire que le Moyen-Ogooué regorge de nombreux talents footbalistiques dont le domaine a besoin pour des rencontres nationales.