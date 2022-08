Angola: Le marché de Luvo rouvre au public

Mbanza Kongo (Angola) — L'activité commerciale au marché frontalier de Luvo, situé à 60 kilomètres au nord de la ville de Mbanza Kongo, province de Zaire, a repris le week-end dernier, avec la timide présence des commerçants.

Interrompu il y a plus de deux ans à cause du Covid-19, le commerce de ce marché à ciel ouvert a repris, suite à la réouverture de la frontière commune entre les deux pays voisins (Angola et RDC), intervenue le 5 juillet dernier.

L'ANGOP a noté, sur place, le mouvement des marchands forains, dont beaucoup sont impliqués dans l'acquisition de terrains pour la construction de tentes, quand d'autres les ont déjà érigées.

L'administrateur communal de Luvo, Manuel Nilton, a déclaré que seuls 300 lots sont disponibles, ce qu'il juge insuffisant pour répondre à la demande.

Il a expliqué que l'attribution de parcelles de terrain nécessite le paiement d'une certaine valeur monétaire, et un espace de trois mètres carrés est en cours d'acquisition au prix de 8 000 kwanzas, tandis que celui de 4/6 est à 12 000 kwanzas.

"Le tarif varie en fonction de l'extension de l'espace demandé", a-t-il justifié.

La vente d'espaces dans ce périmètre frontalier, selon l'administrateur, concerne également les citoyens du Congo Démocratique car il s'agit d'un marché fait alternativement des deux côtés de la frontière.

Certains vendeurs, qui se sont entretenus avec l'ANGOP, ont défendu le dégagement de plus d'espace réservé au marché, afin d'absorber le plus grand nombre de personnes qui souhaitent ériger leurs étals.

Ils ont également demandé la création de conditions techniques pour la collecte et le traitement réguliers des déchets solides, ainsi que l'approvisionnement en eau.

Les échanges ont lieu les vendredis et samedis alternativement de part et d'autre de la frontière commune entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC).

Les produits manufacturés, les appareils électroménagers et des biens primaires de base sont généralement vendus sur le marché de Luvo.