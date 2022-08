Ile Maurice: Prostitution et sextoys - Le pensionnat avait mis le paquet

La police de Curepipe est sur une grosse enquête après avoir procédé à une fouille, samedi dernier, dans une "guest house" et un "spa" situé juste à côté. Elle soupçonne un réseau de prostitution d'y opérer. Des jouets sexuels et des bouteilles d'alcool ont été saisis.

Une fois sur les lieux, samedi dernier, l'équipe de la Divisional Support Unit de Curepipe, sous le commandement de l'inspecteur Persand et composée du sergent Appasamy et des constables Chengabroyan et Gujraz, entre autres, a perquisitionné le pensionnat sous l'œil du gérant, âgé de 50 ans. Dans un premier temps, des bouteilles de whisky, de rhum, de bière, de vin et autres boissons ont été saisies ainsi qu'une somme de Rs 22 075 soupçonnée de provenir de la vente illégale de ces boissons alcoolisées. Le gérant a déjà été coffré pour trading without licence et unlawful possession of excisable goods.

Mais ce n'est tout. Des magazines et CD pornographiques, 140 préservatifs, du lubrifiant, des godemichets et d'autres jouets sexuels ont été retrouvés en ce lieu. Selon le gérant toujours, ce seraient des clients qui auraient oublié "leurs affaires" dans la chambre et il affirme qu'il n'a fait que "les ramasser" dans les chambres après leur départ. Il est poursuivi pour possession et importation de produits prohibés.

Arrestation

Les policiers se sont ensuite rendus dans un salon de massage situé juste à côté de la guest house, où ils ont également retrouvé des préservatifs. Une des "employées" se trouvant sur les lieux, une adolescente de 19 ans, a été questionnée par la police et a fini par avouer qu'elle avait été recrutée par une certaine Manisha pour avoir des relations sexuelles avec des clients, moyennant paiement. Une charge de procuring, enticing and exploiting prostitutes a été retenue contre la dénommée Manisha.

La police était d'ailleurs à la recherche de cette dernière depuis la semaine dernière. Ce n'est que jeudi que cette habitante de Lallmatie a été arrêtée. À vendredi, elle était en détention policière et devrait être interrogée. Selon des informations disponibles, la police démantèle actuellement un réseau de prostitution qui opèrerait dans la région. Le pensionnat et le salon de massage, selon nos sources, opéraient de concert pour satisfaire leur clientèle. Les filles qui monnayaient leurs charmes devaient remettre un "extra money" de Rs 300 à Manisha pour chaque passe.