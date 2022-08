Gabon: Trophées du Football Gabonais - Les nominés pour le Gardien de but de l'année

Pour la première fois au Gabon, après une saison, l'ANFPG et K-Consulting ont décidé de remettre des trophées aux football évoluant au Gabon, et à l'étranger. Si la cérémonie des TFG a lieu dans une semaine (le 13 août), on connaît depuis samedi soir les premiers nominés : les gardiens de buts.

Ainsi, sont nominés dans la catégorie de Meilleur gardien de l'année (Prix Germain Mendome) : Stéphane Bitseki Moto (AS Pélican), Loyce Mbaba ( AS Mangasport) et Ruud Tsoumbou (AO. Stade Mandji). Qui est le candidat le plus méritant ?

Les Trophées du Football Gabonais sont un ensemble de récompenses décernées à partir de cette année par l'Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon, et la société de Communication et Marketing Sportif, K-Consulting aux joueurs évoluant en Championnats du Gabon.

Cette saison, les récompenses ne concernent que le championnat de D1, et les professionnels), à ceux évoluant à l'étranger, aux internationaux évoluant en équipes nationales du Gabon (un prix spécial sera décerné à la meilleure footballeuse internationale gabonaise, compte tenu de l'absence de championnat d'élite chez les féminines) ainsi qu'aux actions (sociales, syndicales, éducatives... ) des sportifs en dehors des terrains, la plus prestigieuse étant celle du Joueur de l'Année.

Cette saison, le jury est composé d'une cinquantaine de personnes, tous suiveurs ou professionnels du football gabonais. Ainsi, les capitaines, les entraîneurs, les journalistes et les consultants dans le football ont-ils été invités à choisir les meilleurs footballeurs de la saison, de notre pays.