Ile Maurice: Santé - La banque de sang dans le rouge

Les réserves de la banque de sang sont dans le rouge, et malgré les appels lancés cette semaine, la situation ne s'est guère améliorée. Selon Dewanand Hossen, président de la Blood Donors' Association (BDA), plusieurs interventions sont reportées à cause de la pénurie. "L'alerte rouge fait que nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes. Pour tourner normalement, nous avons besoin de 150 pintes par jour. C'est pour cela que nous avons lancé un appel dans le courant de la semaine pour tenter de mobiliser les donneurs", explique Dewanand Hossen. L'association espérait récolter au moins 500 pintes pour pouvoir tenir une semaine, mais cela n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle plusieurs collectes ont été organisées ce week-end et finalement, on avait pu remplir 600 pintes à hier après-midi. La BDA espère en récolter au moins autant aujourd'hui.

En attendant, cette situation, explique le président, cause des retards, voire des annulations de plusieurs interventions chirurgicales. "Les opérations du coeur, les accouchements difficiles ou encore les cas d'accident nécessitent généralement beaucoup de sang."Avec les réserves actuelles, les cas les plus urgents sont traités en priorité.

Malgré la situation critique, les patients dialysés sont moins concernés. "Auparavant, chaque patient avait besoin de sang. Mais depuis qu'un nouveau traitement a été introduit, la demande pour les patients dialysés a chuté de 70 %", explique Bose Soonarane, président de la Renal Disease Patients' Association. Ce nouveau traitement, précise-t-il, stimule la moelle osseuse, ce qui augmente la production d'hémoglobines. Ainsi, les patients ont moins besoin de sang. "Toutefois, si jamais il y a un patient qui en a besoin, nous faisons tout notre possible afin qu'il en trouve le plus vite possible."

Comment expliquer cette nouvelle "pénurie" de sang ? C'est la faute à l'hiver, estime Dewanand Hossen, Avec les cas de grippe et de Covid-19 en hausse, le nombre de donneurs a chuté. De plus, il rappelle qu'après le cycle de vaccination ou l'inoculation du premier ou deuxième rappel, le donneur doit attendre sept jours avant de pouvoir donner son sang à nouveau. "C'est pourquoi nous demandons aux personnes qui ont l'intention de donner leur sang de le faire avant les vaccins."

Ce dimanche, les points de collectes sont : Camp-Thorel Sai Centre, de 8 heures à 13 heures

Grand-Bassin, de 8 heures à 15 heures

Calebasses Village Council, de 8 heures à 13 heures

Mare-D'Albert Multipurpose Complex, de 8 heures à 13 heures