Ile Maurice: Medha, 13 ans son combat contre la leucémie

Du haut de ses 13 ans, Medha Gopee, telle une guerrière, aff ronte la leucémie pour la deuxième fois. Actuellement à Chennai, elle doit subir une greff e de moelle osseuse et pour cela, elle a besoin de nous. Ensemble, aidons Medha à financer ses traitements. Chaque roupie compte, chaque élan de générosité est un pas de plus vers la guérison.

En véritable petite ado, Medha passe ses journées à parler à ses amis, à regarder la télé, à surfer sur le net ou encore à se consacrer à ce qu'elle aime : la prière. Sauf que Medha ne peut pour l'instant, pas profi ter pleinement d'une vie d'adolescente normale. À 13 ans, elle se bat contre la leucémie. En ce moment même, elle est à Chennai, prête à subir une greffe de moelle osseuse, entourée de son papa Vimal et de sa maman Disha. L'intervention qui devait avoir lieu il y a plus d'un mois de cela, a été retardée à cause des complications de santé de Medha, mais est maintenant imminente.

Elle, son combat et son courage

Face à la maladie, Medha fait preuve d'un courage à toute épreuve et reste sereine. Son papa nous parle d'une battante, d'une fi lle solide tant physiquement que mentalement. "C'est elle qui nous donne des forces". Et pourtant, la jeune fi lle n'a pas eu un parcours facile. À seulement 6 ans, elle a dû affronter la leucémie et en est sortie victorieuse. 7 ans après, alors que tout semble allait bien, elle est victime d'un nouveau coup du sort. C'est le choc, la maladie est revenue.

Voilà deux mois que Medha est en Inde. Après une semaine de chimiothérapie, elle a dû faire face à des complications et a été placée en ICU pendant 6 jours, ce qui comme l'explique Vimal, a fait considérablement grimper la facture. Une fois son état stabilisé, c'est en outpatient qu'elle a continué son traitement, dans l'appartement qu'ont loué ses parents, cette fois-ci sous forme de comprimés et d'injections. Entre-temps, elle a eu le Covid, ce qui a davantage retardé les choses.

Pour les parents, l'angoisse plane, le désarroi est bien là, l'impuissance se fait sentir. Mais il y a surtout l'espoir. C'est en famille qu'ils affrontent le problème, qu'ils se recueillent pour prier et qu'ils positivent. Tous gardent la foi et c'est ce qui leur permet de ne pas baisser les bras.

La situation est urgente

À ce jour, il est urgent que Medha subisse sa greffe de moelle osseuse. C'est son papa qui sera le donneur. Après l'intervention, si tout se passe bien, Medha devra suivre 100 jours de traitement, dont 30 jours à l'hôpital dans une salle stérilisée. Deux mois supplémentaires seront aussi nécessaires pour des soins externes.

Pour tout cela, l'intervention, les médicaments, les traitements, l'hôpital, etc., la famille a besoin de fi nancements. Medha a besoin de nous. Pour le moment, les coûts s'élèvent à environ Rs 1,2 million. Chaque don est précieux, chaque roupie peut faire la différence. Ensemble, nous pouvons aider Medha dans son combat.