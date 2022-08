Cote d'Ivoire: Lancement des travaux de construction du CHU d'Abobo demain - Kandia Camara invite les populations à se mobiliser massivement autour de l'évènement

Bonne nouvelle pour les populations ivoiriennes en général et abobolaises en particulier. Le Premier ministre Patrick Achi sera ce samedi 30 juillet 2022 à l'espace Anador-Coco Services d'Abobo pour donner le premier coup de pioche des travaux de construction du plus grand centre hospitalier universitaire (CHU) de Côte d'Ivoire.

L'annonce de la pose de la première pierre du joyau architectural qui sera doté d'un des meilleurs plateaux techniques de la sous-région a été faite ce mercredi 27 juillet 2022 par la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Camara, à l'occasion de la deuxième réunion de l'année du conseil municipal. "Le samedi 30 juillet 2022, un grand événement va se produire ici à Abobo. Il s'agit du lancement des travaux de construction du plus grand CHU par le Premier ministre Patrick Achi qui sera accompagné des membres du gouvernement, des bailleurs, ceux qui financent ce projet. Ce projet va changer la vie des Abobolais et des Abobolaises.

C'est un événement capital pour les populations ivoiriennes. Je lance un appel à l'ensemble des populations d'Abobo, hommes, femmes, jeunes afin qu'ils sortent très nombreux pour vivre cet événement sur l'ancien site de Coco service à ANADOR à partir de 10 heures. Ce CHU sera logé certes à Abobo, mais c'est une infrastructure sanitaire pour toutes les populations ivoiriennes. J'exhorte donc à une mobilisation de tous ", a-t-elle invité.

Avant cette annonce, les 36 conseillers municipaux présents à la réunion ont adopté à l'unanimité l'état d'exécution du budget, le programme triennal et le budget modificatif. Ainsi, il est à retenir que le budget de la mairie d'Abobo a connu une hausse de 407 millions de FCFA entre janvier 2022 et juin 2022, comparé à celui de l'année dernière et à la même période. Ce, à la grande satisfaction du maire. "Nous notons une différence entre le budget de janvier 2021 à juin 2021 et le budget de janvier 2022 à juin 2022.

Nous voyons un accroissement de plus de 407 millions et cette croissance nous a permis d'augmenter notre budget d'investissements parce que nous avons de grandes ambitions pour nos populations ", s'est-elle réjouie. Tout en remerciant l'ensemble de ses collaborateurs, notamment les directeurs, les chefs de service et tout le personnel, les partenaires et tous ceux qui ont aidé la mairie à mobiliser ces ressources. Elle a surtout encouragé les uns et les autres à faire davantage pour un service de qualité aux populations.