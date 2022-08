Ile Maurice: Girish Guddoy L'as du va-et-vient

Ça s'en va et ça revient. C'est un peu le résumé du parcours de Girish Guddoy à la Telecom Tower ces dernières semaines. Après avoir soumis sa démission, il est retourné au bercail avec une promotion et un nouveau poste. Retour chronologique sur les fois où son nom a été mentionné dans l'affaire "sniffing".

Girish Guddoy a fait son entrée dans la controverse par la grande porte. C'était le 12 juillet à l'Assemblée nationale. Pravind Jugnauth répondait simultanément aux questions d'Ehsan Juman et de Patrick Assirvaden sur les allégations de sniffing. Le Premier ministre révèle alors que le Chief Technical Officer (CTO) a accompagné l'équipe technique indienne à Baie-du-Jacotet et dans un rapport qu'il a soumis le 2 juillet, soit le lendemain de la démission de Sherry Singh, il a confirmé qu'il n'y a pas eu d'appareil installé pendant le "survey". Il précise aussi dans ce document rendu public au Parlement, qu'il n'était pas au courant que "any sniffing tool project whatsoever is going to be installed in the MT premise".

Toutefois, depuis le début de l'affaire, Sherry Singh insiste que Girish Guddoy était présent lorsque le responsable de l'équipe technique indienne, Misié Moustas, a expliqué le projet de sniffing. D'ailleurs, en ce même 12 juillet, sur le plateau de l'express, l'ancien CEO de MT maintient sa version des faits en assurant que son collègue technicien est une personne avec des principes.

Est-ce que cette lettre a été rédigée sous la contrainte ? Ou par une tierce personne et qu'il aurait simplement apposé sa signature ? Est-ce qu'il y a eu plusieurs rencontres avec des proches de politiciens avant de signer cette lettre ? Autant de questions restées sans réponses car depuis le départ, Girish Guddoy aura préféré garder un silence total.

Valeurs et bien-être du pays

Le mystère autour du rapport évoqué par Pravind Jugnauth n'est pas encore dissipé qu'un plot twist vient donner une autre tournure à l'affaire. Le 19 juillet, Girish Guddoy démissionne de son poste de CTO. Il évoque ses valeurs, ses principes et le bien-être du pays pour justifier sa décision. Un peu plus tôt, lors de la Private Notice Question, Pravind Jugnauth fait encore une fois référence à son rapport et dit qu'il n'en existe pas d'autres. À peine la démission du CTO annoncée, Xavier-Luc Duval revient à la charge. "Avec la démission du CTO, à qui on a voulu faire rédiger de fausses lettres et de faux rapports, nous avons désormais la confirmation d'un scandale énorme... " avait-il dit.

La riposte ne se fait pas attendre. Lors de la fameuse conférence de presse "laptop eklaté", le ministre des TIC, Deepak Balgobin, revient sur la formulation de la lettre de démission et parmi la multitude de questions qu'il lance ce jour-là, il se demande s'il y a un lien de parenté entre Girish Guddoy et Sherry Singh car les termes utilisés par les deux hommes pour démissionner de MT sont "similaires".

Nous sommes maintenant arrivés au 22 juillet. Sherry Singh est à nouveau sur le plateau de TéléPlus. Cette fois-ci, un autre rapport est dévoilé. Il est daté du 12 juillet et il est adressé à Michel Degland, qui est alors Acting CEO. Dans ce rapport attribué à Girish Guddoy, figurent des détails sur l'exercice qui a eu lieu à Baie-du-Jacotet le 15 avril et qui contredisent le document produit au Parlement par le Premier ministre. Le CTO confirme qu'il était au courant de la nature de l'exercice qui allait avoir lieu. Il parle aussi clairement de data capture et donne des détails précis sur les techniques utilisées pour procéder à cette capture de données.

Entre-temps, du côté des autorités, les versions s'enchaînent, les ministres tentent tant bien que mal de justifier ce qui s'est passé, quitte à commettre des impairs diplomatiques. Et là, Girish Guddoy offre un deuxième plot twist inattendu. Le 2 août, il fait son retour à MT. Si au début, il se disait qu'il allait récupérer son poste, un communiqué officiel de la direction confirmera qu'il est désormais Chief Service Officer, un poste qui n'existait pas auparavant. Malgré le fait qu'il est un témoin clé dans toute cette affaire, Girish Guddoy s'est toujours gardé de faire ces commentaires et des déclarations.