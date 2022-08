Ile Maurice: Arnaque - Touristes plumés, boutiques en berne

29 juillet. Dans une boutique à Floréal, un visiteur s'est retrouvé face à une note salée totalisant Rs 160 000 pour un jacket et un pull, à Rs 80 000 chacun. Au courant du même mois, un Français de 51 ans, en vacances à Maurice, s'est vu facturer la somme de Rs 108 000 pour trois pulls et trois T-shirts pour enfants, deux polos, trois shorts, une robe, deux T-shirts, trois pantalons et un sac dans une boutique à Floréal. Juil- let 2017. Un Omanais, lui, est tombé des nues en apprenant qu'un blouson, quatre polos, une écharpe, deux robes, un pull-over et deux autres vêtements lui ont coûté Rs 296 000 dans un magasin à Poste-de-Flacq... . Autant d'arnaques sur des touristes qui ternissent l'image de Maurice.

Les visiteurs qui se font plumer repartent aigris. Malgré la mauvaise publicité répandue comme une traînée de poudre et les plaintes sans suite à la police et à la Consumers Protection Unit, les mauvaises graines prêtes à tout pour tuer la poule aux œufs d'or, continuent, elles, de sévir. Au grand dam d'autres commerçants de boutiques touristiques qui disent opérer honnêtement mais qui deviennent, bien malgré eux, la risée des touristes. Leurs affaires prennent alors un sale coup.

"Cela a un lourd impact pour nous. Des hôtels déconseillent aux clients de se rendre dans les boutiques comme les nôtres. Le regard du peu de clients qui viennent, a changé, comme si nous aussi on allait les voler", déplore Kunal Awotar, président de l'Association of Tourist Shop Owners, qui regroupe une douzaine de chaînes de boutiques au Nord, à l'Est et à Floréal, entre autres. Sans compter que les expériences amères de voyage circulées à travers lnternet, ne jouent nullement en leur faveur.

Nous avons saisi l'occasion pour demander à Kunal Awotar le prix moyen d'un pull en cachemire dans une boutique touristique comme la sienne, en sachant qu'un visiteur s'est retrouvé avec un reçu de Rs 160 000 pour un jacket et un pull fait de ce tissu doux et synonyme de luxe. Là encore, si le client parvient à distinguer qu'il s'agit du véritable poil de chèvre cachemire. "Ce produit se vend cher car il coûte cher. Plus le pourcentage de cachemire du vêtement est élevé, plus il sera de qualité et coûteux. Un 100 % cachemire peut valoir au maximum dans les Rs 25 000 l'unité, un 4 ou 5 XL par exemple, en raison du poids. Mais certainement pas Rs 80 000. C'est carrément du vol ! Un pull en cachemire, taille L, peut coûter entre Rs 9 000 et Rs 10 000 en magasin", affirme-t-il.

Un prix moyen, qui toujours selon notre interlocuteur, prend aussi en compte les frais de loyer et les salaires du personnel, entre autres. Et il conclut que l'affichage en roupies du prix de chaque article est obligatoire en magasin.