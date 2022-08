Ile Maurice: La semaine décryptée

Voir les événements de la semaine autrement. Il s'agit d'une revue critique-et politique- de l'actualité comme rapportée dans les médias du lundi 1er août 2022 au vendredi 5 août 2022.

Lundi 1er août 2022

Air Mauritius déploie ses ailes

L'express du 1er août annonce qu'Air Mauritius compte louer deux appareils A330 NEO puisque le transporteur national voit un accroissement de ses activités sous la houlette de Ken Arian. Good news, diraient ceux qui aiment leur compagnie nationale et éprouvent de la fierté en voyant ses avions sur le tarmac d'un aéroport à l'étranger ou s'apprêtant à décoller.

Par contre, les Mauriciens n'ont toujours pas compris pourquoi le grand Sattar Hajee Abdoula a vendu pas moins de quatre avions de MK pour ce qu'on appelle en créole dipin diber. Il faudrait à l'avenir enquêter sur toutes ces transactions et situer les responsabilités des uns et des autres dans cette louche opération de braderie des ressources de l'État et du peuple. Avec l'opposition fragmentée et nullement focalisée sur des enjeux importants, il est toujours possible pour les princes du royaume de get away with murder.

Mardi 2 août 2022

Des milliards de perte ? Du pipi de chat...

La Cour suprême et la Banque centrale constituent les deux piliers de la sauvegarde des intérêts de la nation dans les pays civilisés. À Maurice par contre, on efface graduellement les grandes valeurs - merci, Sherry Singh, merci Girish Guddoy - de notre société.

Ainsi, on apprend dans l'express du mardi 2 août que la Banque de Maurice (BoM) a enregistré des pertes de Rs 5,5 milliards sur ses investissements à l'étranger. Dans un pays avancé, une telle performance désastreuse à la banque centrale aurait entraîné des sanctions bien sévères. Mais dans le paradis de l'océan Indien, c'est business as usual. Les milliards perdus, c'est du pipi de chat.

La nomination de Harvesh Seegolam comme gouverneur de la BoM pourrait bien constituer le thème principal d'une thèse de doctorat. En effet, le pays devrait savoir qui sont les head-hunters qui ont pu identifier un génie de son espèce dans une population de 1,3 million.

Puisque Seegolam est encore jeune et pourrait toujours émigrer à l'étranger si jamais il y a un changement de gouvernement à Maurice, il n'est pas impossible qu'un jour un produit Made in Mauritius soit appelé à diriger la Bank of England en Grande-Bretagne ou la Federal Reserve aux États-Unis.

Mercredi 3 août 2022

Agalega perte financière

Selon l'express du mercredi 3 août, l'installation d'une base indienne à Agaléga constituerait une grande perte économique et financière pour Maurice.

En effet, le potentiel touristique d'Agalega est incalculable et un ancien gouvernement MSM-MMM avec Paul Bérenger comme Premier ministre s'était engagé dans le développement de cette belle île de la république mauricienne. La compagnie IBL y avait un projet grandiose, avec même une connexion aérienne assurée par Catovair.

Il existe quand même une possibilité qu'avec l'installation des militaires indiens et de leurs familles, Maurice en bénéficie en leur assurant la fourniture de denrées, fruits, légumes, eau embouteillée, bière, vin et autres alcools. Mais si l'on prend le cas de Diego Garcia comme exemple, on réaliserait que les Américains n'ont jamais été impressionnés par la capacité de Maurice à assurer leur approvisionnement. Malgré les tentatives d'un gouvernement Jugnauth post-1983.

Jeudi 4 août 2022

La guillotine de la rue Edith Cavell

À l'arrière du bâtiment Emmanuel Anquetil à Port-Louis, l'île Maurice coloniale faisait pendre les grands bandits du pays. En ce début d'août 2022, à un endroit très proche, à la rue Edith Cavell précisément, on a installé une guillotine hi-tech. Au siège de cette grosse compagnie vache laitière appelée Mauritius Telecom.

Sa première victime en ce jeudi 4 août s'appelle Nirmala Ramjhuria, la Chief Human Resources Officer. Au fait, elle n'a pas encore été conduite à l'échafaud mais on lui a déjà bandé les yeux. Avec une pareille opération, on s'attend à ce que cette condamnée, pour échapper à l'exécution, se mette à tout raconter sur les intrigues du palais.

Les planteurs de pistas auraient intérêt à augmenter leur production car on n'est encore qu'au niveau des réclames et que le vrai film reste à être projeté.

Vendredi 5 août 2022

Pagaille dans l'opposition

La journée du vendredi 5 août a mis en évidence toute la pagaille qui règne dans les rangs de l'opposition tant parlementaire qu'extraparlementaire. Ce qui ne manquerait pas de faire sourire Pravind Kumar Jugnauth (PKJ) et toute l'armée de chatwa acquis à la cause orange.

En analysant les données, on arrive vite à la conclusion que PKJ ne ferait face à aucune tracasserie policière et judiciaire pouvant lui faire perdre le pouvoir à moins qu'il ne soit désavoué par ses députés et alliés.

La seule menace réelle et sérieuse pour PKJ s'appelle Navinchandra Ramgoolam. Ce dernier, seul ou en alliance avec le PMSD, pourrait représenter une menace sérieuse pour PKJ. Mais Ton Navin avec Ton Paulo ou Bruno Laurette, ce serait offrir un cadeau à PKJ.