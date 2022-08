Congo-Kinshasa: Interview. Distel Zola - " Notre fondation œuvre en faveur des enfants vulnérables au pays "

interview

Le footballeur international congolais, Distel Zola, qui vient de finir son contrat au sein du club de football de Charlotte FC (Etats-Unis), a récemment séjourné en RDC, dans le cadre des activités de sa fondation " Banazola " organisées avec le PAM. Formé à l'AS Monaco, où il a débuté comme professionnel, Distel Zola a joué au Stade Lavallois, à l'AS Nancy-Lorraine, au Havre, à Châteauroux, à Samsun (Turquie), à Tours FC, à El Paso ( Etats-Unis) et à Charlotte Independence (Etats-Unis).

Le Courrier de Kinshasa : à travers votre fondation " Bana Zola ", vous avez organisé à Kinshasa un tournoi de football pour la sensibilisation au sport, à la santé et à la nutrition. Pourquoi le choix de ces thèmes ? Et quel est le bilan de ce tournoi ?

Distel Zola : Notre fondation œuvre en faveur des enfants vulnérables en République démocratique du Congo (RDC), à travers le social et le sport. Notre partenariat avec le programme alimentaire mondiale (PAM) et l'AS Monaco FC avait pour objectif de mettre en avant les valeurs du sport et de la nutrition. La réussite a été totale et on a donné de l'espoir aux enfants, garçons et filles. La présence de Dieumerci Mbokani dans la commune de Lemba était juste exceptionnel. Le PAM a pu intervenir et sensibiliser les jeunes. L'objectif a été atteint et c'est une satisfaction pour Banazola.

LCK : Vous avez également séjourné à Kalemie avec le PAM. Quel était l'objectif de ce séjour ?

DZ : L'objectif de ce séjour à Kalemie était de visiter la cantine scolaire installée par le PAM à l'école de Kabanga et aussi de visiter l'hôpital de Kakomba que le PAM soutient.

LCK : Quelles sont les autres activités menées par votre fondation ?

DZ : Cela fait un an que Banazola existe. Durant cette année, nous avons rénové l'école de Yolo Saint-Gabriel, assisté les orphelinats de Secam au quartier UPN et Tumaini dans la commune de Kimbanseke. Nous travaillons en collaboration avec la pédiatrie de Kalembe Lembe via des dons en matériel et des dons financiers. Nous sommes également en train d'installer une bibliothèque dans l'école de Yolo Saint-Gabriel. Notre but est de construire une structure d'urgence pour les enfants en difficulté et une structure de football. Nous faisons appel à la générosité de tous

LCK : Vous avez récemment séjourné en Guinée, sur invitation des frères Pogba. Comment s'est déroulé le séjour? Et quel était son objectif ?

DZ : J'ai été invité par la famille Pogba, car j'ai évolué à Tours avec Mathias, le frère de Paul Pogba. Le séjour s'inscrivait dans le cadre du match de gala livré pour le compte de la deuxième édition de l'évènement caritatif " 48h pour la Guinée ". J'ai découvert un beau pays et une culture différente. C'était un séjour très enrichissant.

LCK : Vous avez joué en France, en Turquie et aux Etats-Unis. Quelles sont les différences majeures de ces trois championnats ? Comment avez-vous vécu ces différentes expériences ?

DZ : Le football est universel, chaque pays a sa caractéristique. En France, c'est la tactique et la technique. En Turquie, le physique et l'offensif. Aux Etats-Unis, c'est un football en développement basé sur la force et la vitesse. J'ai eu la chance de voyager dans le monde grâce au football et j'ai énormément appris.

LCK : Que pensez-vous des performances de l'équipe nationale de la RDC aujourd'hui ? Quel pourrait être votre apport ?

DZ : Aujourd'hui, les résultats sont négatifs. International que je suis, je connais bien cette équipe. Le renouveau passera par le choix d'un bon sélectionneur et par une plus grande professionnalisation de la Linafoot.

LCK : Comment voyez-vous votre avenir sportif ?

DZ : Je suis en période de reconversion. Mon but est d'aider les jeunes africains à devenir des hommes et des sportifs, car le Congo regorge de talents. L'idée est de continuer nos actions de la Fondation " Banazola " afin de devenir un vrai acteur social au Congo.