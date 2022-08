Afrique: Basket/Championnat d'Afrique masculin U18 - Algérie - Bénin (85-50)

Antananarivo — L'équipe nationale algérienne masculine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) a battu son homologue du Bénin 85-50, mi-temps (55-28), lundi à la salle des sports Mahamasina, en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A, du Championnat d'Afrique des nations qui se poursuit à Antananarivo (Madagascar).

Les quarts-temps du match ont été comme suit: (28-16), (27-12), (17-13) et (13-09).

Le joueur Chakib Sedoud été le meilleur réalisateur de l'Algérie avec 19 pts, alors que le Béninois Madjidi Tanimou a été le meilleur scoreur de son équipe avec 18 pts.

Après la fin du premier tour, l'Algérie occupe la 3e position avec 3 points, une victoire et deux défaites, respectivement, face au Sénégalais (59-76) et Madagascar (49-55).

A l'issue de son dernier match du groupe, l'Algérie termine avec 4 points, et un match de plus, devant le Bénin 3 pts et un match de plus, alors le Sénégal et Madagascar qui s'affrontent (lundi après-midi), se partagent la 1re place, avec 4 pts et un match en moins à chacun.

Le groupe B du Championnat d'Afrique des nations U18 garçons,est composé de l'Angola, de l'Egypte, du Mali, du Rwanda et de la Guinée.

A l'issue de la phase préliminaire, les quatre premiers de chaque poule se qualifieront aux quarts de finale, alors que les finalistes de cette édition iront au Mondial U19, prévu du 24 juin au 2 juillet en Hongrie.

Le Mali est le champion d'Afrique en titre des U18, en 2020 au Caire, après avoir battu le Sénégal (82-80).