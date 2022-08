Congo-Kinshasa: Face à l'agression /MSC - Laurent Batumona invite les jeunes à s'enrôler massivement dans les FARDC

Comme lors des meetings qu'il a déjà animés, l'Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), l'Honorable Laurent Batumona, a sorti à nouveau ses muscles, le samedi 6 juillet, à la Foire Internationale de Kinshasa, contre le Rwanda et l'Ouganda. Il s'est livré à un réquisitoire qui met en exergue la présence des troupes armées rwandaises derrière le M23 sur le sol congolais. En outre, il s'est offusqué de voir les populations de l'Est de la RDC souffrir des affres des guerres depuis plus de 25 ans. Sur ce dernier point, il a lancé un appel vibrant aux jeunes licenciés, gradués et autres de venir servir le pays sous le drapeau. "Dans dix ans vous deviendrez des officiers supérieures tels les Généraux, Colonels, Majors et autres niveaux de l'armée".

A cette occasion d'adhésion massive du Prof. Weloli et ses membres, Laurent Batumona a rendu hommage au Président de la République pour avoir pris le courage de pointer du doigt le Rwanda comme pays agresseur. Il a axé son message sur le soutien du MSC aux Fardc et à leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Il a confirmé la tenue des élections et a appelé ses membres à s'enrôler pour offrir la majorité confortable à Félix Tshisekedi et au MSC.

Samedi 6 juillet 2022, des militants du MSC, autour de Jeannot Binanu, "Gouverneur" MSC pour la Ville de Kinshasa, étaient au meeting de l'Honorable Laurent Batumona à la Fikin. Organisé dans le cadre des croisades pour " inviter les jeunes universitaires à s'enrouler dans l'armée, à soutenir les Fardc et leur commandant suprême Félix Tshisekedi", ce meeting a vu des jeunes déployer des banderoles arborant des messages de soutien à leur Autorité Morale, Laurent Batumona.

D'entrée de jeu, Laurent Batuona lance : " Notre pays est agressé, il brûle et nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Le conseil de sécurité de l'Onu a reconnu cette agression, le MSC ne peut pas laisser le Président de la République Félix Tshisekedi se battre seul. Voilà pourquoi, nous avons lancé les croisades pour soutenir non seulement les Fardc, mais également le Chef de l'Etat pour ses efforts inlassables qu'il fournis pour que la paix règne dans l'Est de la RDC... ". Il a lancé un appel vibrant aux jeunes licenciés, gradués de son parti MSC et de tout bord de s'enrôler pour servir sous le drapeau. Une opportunité de devenir officiers militaires.

La victoire diplomatique un atout majeur

L'honorable Laurent Batumona a expliqué à la foule venue l'écouter que la victoire diplomatique que vient de remporter le Président de la République est manifeste, en ce qu'il avait déclaré de manière officielle que Rwanda est l'agresseur de la RDC. Aujourd'hui, le conseil de sécurité de l'ONU vient de reconnaitre à la face du monde cette agression. Selon lui, c'est un atout majeur pour que le gouvernement de la RDC, à travers les ministères de Justice et des Affaires Etrangères puissent porter plainte à la Cour Pénale Internationale (CPI), pour que la RDC soit dédommagée par rapport aux dégâts matériels et humains causés par le Rwanda et l'Ouganda.

Recommandations

Le MSC a recommandé au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses stratégies, de trouver des voies et moyens de contourner l'embargo sur l'armement. C'est dans le but vital de récupérer les territoires occupés par les ennemies de la RDC.

Poursuivant cette campagne des croisades sur l'armement patriotique et politique lancée il y a quelques semaines à Yolo Sud, puis à Kindele, Masina et le 6 juillet à la Fikin, l'Honorable Laurent Batumona a déclaré : "Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur toute l'étendue du territoire national, les signaux d'alerte s'allument. Les jeunes doivent être débout pour défendre notre territoire. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas...

Responsabilité engagée et hommage à Félix Tshisekedi

L'Honorable Batumona a rendu hommage à Félix Tshisekedi pour sa responsabilité qu'il a engagée. Responsabilité première de développer les infrastructures routières à travers le pays. A cet effet, il a organisé une visite d'inspection des travaux de construction des routes dans les communes de Kinshasa. Jamais des grands travaux de cette gabarie ne se sont réalisés avant en l'espace de deux ans. L'eau potable coule déjà dans les robinets de la commune de Matete ; bientôt l'électricité va éclairer plusieurs coins du pays grâce au financement du FMI, BM et BAD à hauteur de 750 millions de dollars. "Avec les fonds indiens qui sont disponibles, pour très bientôt, le Chef de l'Etat va inaugurer les barrages électriques de Kakobola et Katende...

Cinq chantiers prioritaires

Deux ans après l'investiture de Fatshi, le MSC a de quoi être fiers. Laurent Batumona a confirmé la tenue des élections en 2023. "Nous, le MSC, nous devons préparer sérieusement les élections qui se tiendront en 2023". La mise en œuvre de l'Agenda électoral 2023 au MSC est laborieuse. La conscience de notre responsabilité doit nous conduire, d'ici 2023 à occuper toutes les parcelles, rues, avenues, quartiers avec les membres. "Une mobilisation de porte-à-porte par laquelle nous devons consentir l'effort de solidarité nécessaire pour le soutien à la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Une alliance à laquelle le MSC est prêt sur la voie de la bonne gouvernance et du développement propre de la RDC". Il ajoute : "Nous avons devant nous, je crois, cinq chantiers prioritaires. Majorité à l'Assemblée Nationale, Au Sénat, aux Assemblées provinciales, dans les Assemblées communales et dans les territoires".

Ceni : le MSC pas d'accord avec les anciennes machines à voter

Le MSC est contre les anciennes machines à voter. "Nous avons la raison de le dire. Les machines à voter des scrutins de 2018 se trouvent dans la plupart des cas auprès anciens cadres du PPRD. Nous tenons à l'œil la Ceni et nous dénoncerons toute démarche tendant à utiliser ces machines qui avaient entrainé la fraude massive, a prévenu l'Autorité Morale du MSC. Il a invité ses membres à se procurer la carte d'électeur puis la carte d'identité.

Bien avant, devant les Hauts Cadres venus des provinces du Katanga, du Kasaï Central, de Bukavu, des invités de marque de FPAU, Députés Nationaux et provinciaux, des Chefs Coutumiers venus soutenir le MSC dans ses croisades, Laurent Batumona a annoncé officiellement l'adhésion du Professeur Welolie et ses membres regroupés en association culturelle et scientifique. Il les a remerciés pour l'amour qu'ils témoignent à soutenir Félix Tshisekedi et les Fardc. Il a annoncé la poursuite de cette campagne à Mbanza Ngungu la semaine prochaine avant Luozi et dans les provinces.

Aujourd'hui, le MSC avec son leadership du moment, Laurent Batumona, est au rendez-vous avec son destin.