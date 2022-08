Congo-Kinshasa: Un voyage pour quel enjeu ?/Antony Blinken - Alain Lubamba invite les USA à contribuer au règlement de la crise dans la Région des Grands Lacs !

*"L'enjeu du voyage d'Anthony Blinken serait, à mon sens, de remettre la diplomatie américaine au cœur du processus du règlement de la crise dans la Région des Grands Lacs. Cet engagement devrait se traduire par des pressions américaines contre Kigali pour retirer totalement et définitivement ses troupes du sol congolais, la prise des mesures contre toutes personnes et entreprises impliquées dans la déstabilisation de la RDC. De deux, à l'instar de l'Ukraine, nous attendons des USA, la mobilisation de la communauté internationale pour l'aide économique à la RDC afin de faire face aux conséquences immenses provoquées par l'aventure meurtrière de Paul Kagame. Et, en tant qu'un des principaux contributeurs au budget de la MONUSCO, de favoriser un retrait rapide de la MONUSCO du territoire congolais, au regard du degré de méfiance de la population congolaise vis-à-vis des casques bleus.

Il est à craindre que la guerre d'usure qu'imposent le Rwanda et ses soutiens à la RDC ne débouche, si l'on n'y prend garde, à transformer l'Est de la RDC en un " no man's land ", avec toutes les conséquences fâcheuses qui pourraient s'en suivre sur la sécurité internationale", soutient Alain Lubamba wa Lubamba, Ancien Député National & Vice-Ministre honoraire des Affaires Etrangères, dans une déclaration, en marge du séjour du Secrétaire d'Etat américain, J. Anthony Blinken, en RD. Congo, du 9 au 10 août 2022, avant de se rendra à Kigali, au Rwanda.

Craintes

Arrivée du Secrétaire d'Etat américain en RDC

Le Secrétaire d'Etat américain J. Anthony Blinken va séjourner en République Démocratique du Congo du 9 au 10 août 2022 avant de se rendra à Kigali, au Rwanda.

Cette 1ère tournée du diplomate américain d'un si haut rang intervient dans un contexte marqué par la guerre d'agression du Rwanda contre la République Démocratique du Congo et l'exaspération des populations congolaises sur la passivité de la MONUSCO.

A l'occasion de son séjour en RDC, le peuple congolais attend connaître la position de l'administration démocrate américaine qui semble afficher un profil bas jusque maintenant sur ces deux questions principales.

Les attentes congolaises risquent d'être démesurées surtout lorsqu'on considère qu'en dépit du PARTENARIAT dit PRIVILEGIE et STRATEGIQUE qui lie la RDC aux USA, ces derniers ne se sont pas empêchés de voter au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le maintien du mécanisme inique de notification préalable pour l'acquisition des armes et équipements de guerre contre la position défendue par les autorités congolaises.

A cet acte inamical et aux antipodes du degré du partenariat américano-congolais, s'ajoute l'indifférence face à l'agression congolaise par le Rwanda.

Et pourtant, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, les USA se sont montrés intraitables devant la Russie dans son agression en Ukraine. L'administration américaine a pris la tête du peloton des Etats qui se sont opposés vigoureusement à la Russie, en multipliant des sanctions économiques, commerciales, sportives, technologiques...

Et, parallèlement aux sanctions, les américains ont ouvert leurs vannes en fournissant des milliards de dollars d'aide et surtout, des armes pour permettre aux ukrainiens de résister contre les velléités d'annexion russe.

