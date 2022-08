Congo-Kinshasa: Croisade "Armement Patriotique"Mont-Amba - Laurent Batumona encourage les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée

Le Mouvement de solidarité pour le Changement, MSC, parti cher à Laurent Batumona, a tenu, le samedi 6 août 2022, un meeting de vérité et de soutien aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo -FARDC. Au cours de cette manifestation, l'honorable Laurent Batumona a sensibilisé les jeunes licenciés, gradués et diplômés à s'enrôler dans l'armée. Cette déclaration a été faite à la foire internationale de Kinshasa, Fikin en abrégé, en présence de plusieurs cadres du parti ainsi que de la population venue en masse pour suivre le speech de leur leader.

Dans le but de soutenir les efforts fournis par le Président de la République en vue de ramener la paix à l'est de la République Démocratique du Congo, Laurent Batumona a exhorté les jeunes du district de Mont-Amba à s'enrôler massivement dans l'Armée, la Police et le service de renseignements. Cela, selon lui, permettra de faire face à l'agression des groupes rebelles notamment, le M23 soutenu par le Rwanda. Il a, par ailleurs, interpellé les généraux à la retraite de revenir dans l'armée afin de combattre contre les envahisseurs car, a-t-il dit," le Chef de l'Etat a besoin de vous".

Il a, par la même occasion, félicité le Président de la République pour "sa victoire diplomatique". " Le Président Félix Antoine Tshisekedi a toujours défendu que c'est le Rwanda qui soutenait le M23, et aujourd'hui, l'ONU a reconnu le Rwanda comme soutien du M23. C'est effectivement une victoire diplomatique pour notre Président", a-t-il rassuré.

C'est dans ce contexte que le Président national du MSC a demandé au Président de la République de porter plainte contre le Rwanda au conseil de sécurité et à la Cour Pénale Internationale, pour chercher à ce que la RDC soit dédommagée par rapport aux dégâts causés par cette agression rwandaise.

Il a, en outre, appelé à voter massivement en 2023, le président Félix Tshisekedi pour un second mandat de cinq ans. Car, à l'en croire, le Président Félix Tshisekedi travaille inlassablement pour le pays. Pour preuve, en trois années à la tête du pays, il a plus des réalisations que le précédent dirigeant, a-t-il affirmé. Il a estimé que lui donner un second mandat, c'est lui permettre de poursuivre ses projets.

Il y aura les élections en 2023, qu'on ne vous trompe pas, a-t-il lancé. Il a appelé la population à s'enrôler massivement au moment du lancement de la campagne d'enrôlement par la Ceni. Par contre, Laurent Batumona a sollicité à la Commission Electorale Nationale Indépendante d'acheter de nouvelles machines à voter. Car, a-t-il affirmé, "les anciennes machines ont facilité la tricherie en 2018 et ne doivent plus être utilisées en 2023".

Signalons qu'au cours de ce meeting, la base WELOLI du professeur Weloli a intégré officiellement le Mouvement de solidarité pour le Changement, MSC, parti de l'autorité Morale Laurent Batumona. Pour le professeur Weloli, le choix du MSC est un choix tout à fait libre, "nous n'avons connu aucune pression", a-t-il souligné, avant de confirmer son soutien indéfectible au Président de la République pour les prochaines échéances électorales.