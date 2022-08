Congo-Kinshasa: Remise des jeeps aux basketteurs/Me Alain Makengo se réjouit et parle d'un grand honneur pour la LISPED

"Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra toujours" dit-on. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la remise des jeeps aux Léopards basket-ball de la RDC, le jeudi 4 août 2022, dans une petite cérémonie au Palais de la nation, après trois ans, jour pour jour, depuis que la promesse avait été faite. Se confiant à La Prospérité, le président de la Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme (LISPED), Me Alain Makengo Kikandu dit "Baggio" qui a accompagné ces jeunes basketteurs et n'a jamais cessé un seul instant de clamer et plaider ça et là, parle d'un honneur pour la LISPED, cette structure d'appui et d'accompagnement du sport congolais, toujours plus proche de tous les acteurs sportifs, toutes disciplines confondues.

"Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir le président de la République tenir la promesse qu'il avait faite aux Léopards basket-ball il y a 1094 jours. Ce n'est par la pression de la LISPED que les basketteurs ont à ce jour reçu leurs jeeps, mais c'est plutôt le Chef de l'Etat lui-même en tant que Père de famille qui a agi ", a reconnu Me Alain Makengo en toute civilité et humilité. Il a remercié le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir tenu sa promesse, précisant qu'il reste une autre ; celle de construction d'un stadium de basket-ball de 15000 places.

Les deux promesses avaient été faites le même jour. Il a aussi remercié les membres de la LISPED qui ne cessent de donner jour et nuit le meilleur d'eux, en accompagnant le sport congolais dans tous ces évènements. Enfin, Me Alain Makengo a également remercié tous sportifs sans oublier la presse sportive.

Et d'ajouter, Alain Makengo fait voir que cette réalisation de la part du premier sportif congolais va encore stimuler davantage non pas seulement ces jeunes basketteurs, mais aussi les athlètes des autres disciplines à travailler plus dur encore, et continuer à hisser le drapeau national au plus haut sommet.

Pour rappel, ces jeunes basketteurs avaient gagné le 3 août 2019, l'Afrobasket masculin au Mali, devenant champion d'Afrique, une première pour la RDC. Le président Tshisekedi qui venait d'arriver au pouvoir quelques mois seulement, les avaient reçu avec honneur, promettant à chacun une jeep, à l'instar des footballeurs. Et depuis, les dossiers étaient classés dans les oubliettes.

La pression de la LISPED...

Pendant ce temps faut-il reconnaitre, c'est la LISPED dans sa mission d'accompagner le sport congolais qui a pris le devant pour rappeler et suivre le dossier. L'on se souvient même un certain mercredi 13 octobre 2021, lors de sa 5ème tribune de presse organisée, à l'Espace Journalinda, sur Assossa, dans la commune de Kasa-Vubu, la question était au centre débat et d'échanges.

C'était pour Alain Makengo une façon pour lui de communiquer sur les questions brûlantes d'actualités et rendre visible le travail l'appui que la LISPED offre aux sports congolais.