Congo-Kinshasa: Faux et usage de faux /Jean-Marc Kabund - Sylvain Mutombo porte plainte !

Jusque-là, aucun Tshisekediste ne reste silencieux face aux "allégations" ténues récemment par l'ancien président a.i de l'UDPS, Jean-Marc Kabund. Après les autres, c'est autour du coordonnateur national du parti, Rassemblement des Démocrates Tshisekediste (RDT), M. Sylvain Mutombo de se pointer pour riposter lui aussi. C'est dans son point de presse ténu, samedi 06 août 2022, au centre CEPAS à Gombe, que ce Tshisekediste a résolu de contredire les propos estimés incendiaires à l'endroit du Chef de l'Etat. Dans ce même rendez-vous, Sylvain Mutombo a martelé sur "l'usurpation d'identité, de faux et d'usage de faux par Jean Marc Kabund pour en tirer profit".

"Par cette adresse, nous venons révéler, à l'opinion tant nationale qu'internationale à quel point la virulence des propos incendiaires débités par l'ancien numéro deux de l'UDPS contre le Chef de l'Etat n'a d'égal que la lourdeur du mensonge qui couvre sa véritable identité... ", Renseigne Sylvain Mutombo dans son discours devant les professionnels des médias.

Au cours de ce point de presse, Sylvain Mutombo a présenté à l'assistance des documents estimé authentiques, fondant leurs accusations sur usage de faux et d'usurpation d'identité par Jean Marc Kabund. "En effet, j'accuse le sieur dit Kabund d'être un faussaire, de s'être depuis des années rendu coupable d'usurpation d'identité, de faux et d'usage de faux pour en tirer profit. Mesdames et messieurs, par la grâce de Dieu et le patriotisme de nos concitoyens, nous avons mis la main sur des documents authentiques, qui établissent la réalité des faits qui fondent nos accusations ", a-t-il soutenu dans son discours pour appuyer ses preuves.

" Mesdames et messieurs de la presse, pris à titre d'exemple, ce tableau renseigne à la ligne 1 que le sieur s'appelle Kabunda né le 2 mars 1981. A la ligne 6, il est toujours Kabunda mais né le 2 mars 1977. A la ligne 7, à la faveur de son adhésion à l'UDPS, il devient Kabund né le 3 février 1977. A la ligne 15, en 2011, il est Kabund né le 3 février 1981. Notons qu'en RDC, la loi stipule qu'il faut un jugement en bonne et due forme pour changer de nom et que, bien entendu aucune disposition de la loi n'autorise le changement de la date de naissance ", a-t-il révélé.

A l'en croire, Kabund ne peut jamais s'appeler héritier ou fils idéologique d'Etienne Tshisekedi de par son comportement. " Et donc, cet usurpateur né, n'a été et ne pourra jamais être l'héritier ou fils idéologique d'Etienne Tshisekedi, car le Dr. Etienne Tshisekedi a lutté toute sa vie contre les antivaleurs et donc, son fils idéologique ne peut être un fossoyeur ", a-t-il signifié.

En outre, il renchérit par faire savoir que la séparation de Jean Marc Kabund des siens n'était pas suite à une déstabilisation quelconque, plutôt suite à sa têtutesse.