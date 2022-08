Maroc: PSG - Achraf Hakimi - " J'arrive bien à m'associer avec Messi et Neymar "

Contre Clermont samedi, à l'occasion de la première journée de Ligue 1, Achraf Hakimi était l'un des joueurs en vue. Le Marocain a d'ailleurs participé à la victoire 5-0 du PSG en marquant le deuxième but de son équipe.

A la fin du match, Hakimi a évoqué sa joie de collaborer sur le terrain avec Neymar et Lionel Messi, également buteurs lors du match.

" Ce sont des joueurs de qualité qui feront la différence en notre faveur. Et j'arrive bien à m'associer avec les deux ", s'est-il réjoui au micro de Canal+.

Et de poursuivre : " Je prends du plaisir tous les jours quand je m'entraîne avec de tels joueurs. Aujourd'hui, on a fait un très gros match et je suis très content. Content de marquer et content de notre prestation. (... ) On a respecté la demande du coach qui était de bien commencer le championnat. On espère continuer ainsi ".