Ile Maurice: Van scolaire - Appel à l'aide lancé aux autorités

Une fois de plus, les opérateurs de vans scolaires font appel aux autorités. La hausse de l'inflation impacte tous les secteurs du pays, et les conducteurs ne sont pas en reste. "Même les bus individuels obtiennent une compensation du gouvernement pour le transport des collégiens et enfants vers les écoles. Mais nous, rien. On aurait apprécié un subside sur le diesel. À plusieurs reprises, nous avons fait cette requête auprès des autorités et même au ministre des Finances, sans aucun succès." C'est ce que confie Shameem Sahabut, secrétaire de l'Association of Bus Owners/Contractors.

Cette année, les chauffeurs ont eu à revoir le prix pour transporter les enfants, en raison de l'augmentation du prix du carburant à trois reprises. "Si le prix du carburant est revu à la hausse jusqu'à la fin de cette année, les chauffeurs seront contraints à revoir leur prix." Il met en avant la cherté de la vie. Il soutient aussi que l'argent de ces trajets est réparti dans l'entretien du véhicule et autres réparations. Il note aussi que plusieurs parents ont changé leur mode de vie depuis les récentes hausses. "Beaucoup demandent de l'aide aux grands-parents pour déposer et récupérer les enfants."

Certains chauffeurs ont même dû arrêter leur service, par manque d'effectif. Si une subvention leur est versée, les tarifs ne seront pas augmentés, et cela réconfortera les parents.