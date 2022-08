Ile Maurice: Journée internationale du chat - Non à l'abandon des "mimis"

Ce lundi 8 août marque la Journée internationale du chat. Cette célébration a été lancée en 2002 par le Fonds international pour la protection des animaux (International Fund for Animal Welfare, IFAW) dans le but de prendre soin et de protéger les droits des félins. De nombreux pays ont cultivé l'idée et ont ajouté à ce rendez-vous mondial une journée nationale du chat. Quelle est la situation des chats à Maurice, qui s'en occupe, que faut-il savoir avant d'en adopter un ? On te dit tout avec Pretty Saachi, fondatrice de l'organisation non gouvernementale Rescuer of Animals In Distress (RAID), qui se bat, corps et âme, pour les animaux au quotidien.

Vous êtes sur le terrain tous les jours. Quelle est la situation à Maurice ?

De plus en plus, nous remarquons que les gens abandonnent les chats. Nous en voyons beaucoup sur les routes, en forêt, marchant ici et là. Pourtant, nous avons tous au moins une fois été attendris devant un chaton que nous trouvions mignon de par ses poils, sa couleur ou son attitude joueuse et taquine. C'est ce qui séduit souvent les enfants. Du coup, ces derniers demanderont à leurs parents d'en adopter un. En revanche, je souhaite rappeler qu'un chaton ne restera pas un chaton toute sa vie. Un jour, il grandira. Ce n'est pas pour autant qu'il faut l'abandonner car on ne le trouve plus aussi mignon qu'avant. Adopter un chat ou un chien, c'est comme adopter un enfant. C'est une responsabilité, de décider de donner son amour continuellement. Chaton ou chat, on a décidé de prendre l'avenir de cet animal en charge. On doit s'en occuper jusqu'au bout.

Pourquoi y a-t-il autant de chats errants ?

Comme je l'ai dit, c'est dû à l'abandon. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les gens à abandonner un chat ? Il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'est la désillusion car l'enfant, par exemple, quand il demande à adopter un chaton, c'est le côté mignon qui l'attire. Mais au fur et à mesure que le chaton grandit, il devient beaucoup plus actif. Il va courir dans tous les sens. Et là, au lieu d'y consacrer plus de temps et d'attention, la personne préfère l'abandonner. Un chat ou un chien demande beaucoup d'amour/d'affection. Si on le traite avec amour, sa présence ou toutes les tâches qu'on se retrouvera à faire pour son bienêtre seront plus facile à faire et seront moins vues comme une corvée. Deuxièmement, il y a aussi le confinement qui a grandement contribué à ce que les gens abandonnent leurs chats ou chiens. Pourquoi ? Les gens ont été confrontés à des choix où beaucoup ont préféré investir dans les denrées alimentaires pour se préparer au pire et le prix de la nourriture pour les animaux est conséquent. Beaucoup ne pouvaient plus faire face à ces prix et ont préféré abandonner leurs animaux. Ces chats vont se retrouver à errer dans les rues et exposés aux dangers comme se faire percuter par une voiture, attaquer par d'autres animaux ou maltraiter.

Que faut-il retenir avant l'adoption ?

Premièrement, c'est bien de vouloir adopter un chat ou tout simplement avoir un animal de compagnie. Mais avant de se lancer, il faut s'assurer que ce n'est pas un désir éphémère, c'est-à-dire que l'envie va changer du jour au lendemain. Les parents doivent bien expliquer cela aux enfants avant d'adopter un animal pour leur faire plaisir. Adopter un chat demande du temps, beaucoup d'amour et d'affection. Deuxièmement, il faut penser à trouver un coin propre pour que l'animal puisse dormir. Le chat est, de nature, taquin, à toujours vouloir s'aventurer, curieux et aime jouer. C'est bien mais il faut aussi l'habituer tout petit à savoir qu'il a un coin spécial pour lui pour dormir ou autre et même pour faire ses besoins car c'est aussi un problème. Les parents déplorent que les chats fassent leurs besoins n'importe où dans la maison et décident de les abandonner. Non. Ce sont des choses à prévoir avant même d'adopter un chat. Il faut aussi prévoir une litière, un budget et des jouets. Un budget, cela ne ne comprend pas que la nourriture, il y a aussi la stérilisation et les vaccins de l'animal pour le protéger des maladies.

Combien de chats vous avez pour le moment ?

Lors de mes sorties sur le terrain, j'essaie d'en sauver le maximum que je peux. Pour le moment, nous comptons 120 chats dans les shelters que nous avons à travers l'île, notamment à Vacoas et à Port-Louis. Ces chats, je m'en occupe et prends en charge leurs besoins ; et cela comprend la nourriture, la stérilisation et les vaccins. Ça fend le coeur des fois de trouver des chatons abandonnés dans un sac dans un champ de canne. Mettre les chatons dans un sac et les abandonner comme cela, au risque qu'ils meurent étouffés, c'est horrible.

Quel est votre message en cette journée internationale ?

Mon message, c'est tout simplement de bien réfléchir avant d'adopter un chat. Si c'est pour le prendre et l'abandonner après, autant ne pas le faire. Il faut aussi arrêter de tout vouloir gratuitement. On adopte un animal en se disant que tout va être gratuit mais au moment de dépenser pour son bien-être, ils sont nombreux à fuir. Et dernièrement, je dirais, pour nourrir un animal, il ne faut pas obligatoirement n'avoir que des croquettes. Du riz ça suffit, avec des sardines ou autres. Habituez l'animal à cela et vous n'aurez pas besoin d'acheter des croquettes, si c'est vraiment les croquettes qui posent problème.