Maroc: Saïdia vibre aux rythmes d'un concert grandiose offert par HIT Radio et la SDS

Saïdia — La plage ouest de Saïdia a vibré, dans la nuit de samedi à dimanche, aux rythmes d'un concert grandiose organisé par HIT Radio et Saïdia Resorts, dans le but de contribuer à l'animation et la promotion touristique de cette destination.

Ce concert gratuit, qui a attiré un public nombreux venu profiter de prestations musicales de haute facture dans un cadre idyllique, a connu la participation d'artistes connus et reconnus de la jeune scène musicale marocaine, et a été animé par Momo, le célèbre animateur de HIT Radio.

DJ Byazed a ouvert le bal, enflammant la scène avec un florilège de tubes savamment remixés, un cocktail rafraîchissant de musique occidentale et arabe, le tout dans des rythmes techno et electro qui n'ont pas laissé indifférents les nombreux spectateurs.

Badr Soultan et Hind Ziadi ont pris la relève, interprétant leurs tubes les plus connus pour emporter le public à travers les rythmes et les mélodies de la chanson marocaine moderne et des styles comme le chaâbi, le raï et le reggada.

L'assistance avait aussi rendez-vous avec le rap marocain, grâce aux prestations du rappeur oujdi Draganov et du groupe Fnair, qui ont clôturé avec brio ce spectacle inoubliable.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d'information en continu de la MAP, Ilham Kandi, responsable communication et promotion chez HIT Radio, a indiqué que ce concert gratuit est organisé en partenariat avec la SDS dans le but de faire connaître la zone touristique de Saïdia Resorts et la région de l'Oriental en général.

Ce concert a été diffusé en direct sur les ondes de HIT Radio, afin que l'ensemble des auditeurs au Maroc et ailleurs puissent profiter de ce spectacle remarquable, a-t-elle souligné, mettant l'accent sur l'ambiance agréable et festive qui a marqué cet évènement.

De son côté, Amal Touri, responsable de l'animation à la Société de développement Saïdia (SDS), a fait savoir que cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'activités culturelles et artistiques mises en oeuvre au titre de 2022 pour promouvoir la station balnéaire de Saïdia, notamment en cette période estivale marquée par une forte affluence, y compris de la part des Marocains résidant à l'étranger.

Ce grand concert est ouvert à l'ensemble des habitants et visiteurs de Saïdia, en vue de célébrer la musique, l'été et le bel espace de la plage ouest au sein de la station balnéaire de Saïdia, a-t-elle ajouté.

L'artiste Hind Ziadi a exprimé, à cette occasion, sa satisfaction de participer à ce grand concert, et de rencontrer pour la première fois le public de la région de l'Oriental.

Elle s'est aussi félicitée de la reprise des activités artistiques grand public, relevant l'enthousiasme et la réceptivité du public de Saïdia, amateur de différents styles de musique.