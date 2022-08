Maroc: Place au 5ème Festival du film éducatif pour les enfants en colonies de vacances

L'Association "Soura" pour le Patrimoine culturel organise la cinquième édition du Festival du film éducatif pour les enfants en colonies de vacances, sous le slogan "Consolider le cinéma de l'enfant", du 10 au 14 août 2022, au sein des centres de colonies de vacances relevant du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication dans les villes de Mohammedia, Bouznika, Harhoura et Casablanca.

Les journées du 11 au 13 août connaîtront la projection des films participant à la compétition et qui concourent pour les cinq prix, à savoir le Grand Prix, le Prix spécial du jury, le Prix de la meilleure enfant actrice, le Prix du meilleur enfant acteur et le Prix du public (remis par les enfants du camp d'été), a indiqué l'association dans un communiqué, notant que ces distinctions seront remises au centre des colonies de vacances à Ain Sebaa (Casablanca).

Participeront à cette compétition, les films "La dernière vague" de Mustapha Fermati, "La gamine majeure" de Hamza El Maazi, "Le pain nu" de Mohamed Louhi, "Visages" de Mehdi Mahjoubi, "Yak Al Bhar" de Yassine Samih, "Radia" de Chaimae Tafech (Egypte), "Al Qatii" de Sardar Zankana (Iraq), "Balalika" de May El Hadiwi (Egypte) et "Tournesols" de Ali Sahar (Egypte).

Cette édition connaîtra notamment la tenue d'une conférence scientifique autour des enfants du cinéma marocain, avec la participation d'écrivains et de critiques de cinéma, l'organisation d'une master class avec l'artiste Mohamed Khouyi, des ateliers artistiques ou encore une séance de dédicaces du livre "A propos de cinéma : au Maroc et en Méditerranée, entre hier et aujourd'hui" de l'auteur Ahmed Fertat.

Aussi, des hommages seront rendus à deux figures emblématiques du cinéma marocain, à savoir Kamal Kadimi et Fatima Ouchay, poursuit la même source.

Le jury de cette cinquième édition se compose de la comédienne Mounia Lemkimel, de l'acteur Younes Ben Chakour, du scénariste Saad Ben Hassine, de l'auteur et artiste peintre Mustapha Ghazlani, sous la présidence de l'acteur et réalisateur Driss Roukh.

Le festival vise à apporter un encadrement au profit des enfants et des jeunes en matière de compétences de visionnage et de débats constructifs, tout en développant leurs compétences personnelles et collectives.

L'Association "Soura" pour le Patrimoine culturel a pour objectifs de réaliser un développement durable dans tous les domaines et de s'ouvrir aux cultures et aux valeurs humaines universelles tout en préservant l'identité et la culture marocaines. Elle ambitionne également de familiariser la communauté locale et nationale avec la valeur civilisationnelle du patrimoine culturel, à la lumière de la modernité et de la mondialisation.