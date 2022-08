Maroc: Ouverture à Ain Leuh du 21ème Festival national d'Ahidous

La 21ème édition du Festival national d'Ahidous s'est ouverte, vendredi soir à Ain Leuh (province d'Ifrane), par un spectacle de chants et de la musique représentant cet art traditionnel authentique.

La cérémonie d'ouverture de ce festival, organisé sous le haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'Association Taimat pour les arts de l'Atlas, a été marquée par des expressions et des représentations hautes en couleurs de l'art d'Ahidous de différentes régions du Royaume.

Le festival a rendu hommage à l'artiste Atika Kassioui, Said Achroubal, Haddou Betach et Mohamed Ibrahimi, en reconnaissance de leurs efforts et contributions inlassables pour la préservation de ce patrimoine immatériel.

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cet art authentique, le festival, initié en collaboration avec la province d'Ifrane, la Commune de Ain Leuh et le Conseil provincial d'Ifrane, vise à préserver le patrimoine culturel dans ses multiples expressions et manifestations, le vulgariser, assurer sa continuité, le transmettre aux générations futures et soutenir les troupes, les artistes et les créateurs qui œuvrent pour pérenniser son message.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information M24, le directeur régional de la Culture et directeur du Festival national d'Ahidous, Fouadi Mahdaoui, a indiqué que cette édition consacre une nouvelle ouverture sur l'art d'Ahidous, de manière à créer une ambiance de joie et de plaisir pour les passionnés de ce patrimoine traditionnel.

Le festival, selon M. Mahdaoui, est marqué par la participation d'un grand nombre de troupes artistiques venues de toutes les régions du Royaume et d'amateurs de ce précieux patrimoine, pour suivre les différentes composantes du programme, qui allient l'aspect spectacle et festif de l'art d'Ahidous.

En plus des spectacles, le programme de la 21ème édition comprend l'organisation d'un symposium sur le thème : "L'Art d'Ahidous, mémoire artistique", avec la participation d'un groupe de chercheurs et de spécialistes du domaine.

Les organisateurs assurent que cet événement, qui s'étale sur trois jours, vise à créer un espace d'échanges et de rencontres entre poètes, artistes et chercheurs et à mettre en valeur l'authenticité de l'art et de la culture amazighe.

Bouillon de culture

"RAB'AFRICA Summer Festival"

La première édition du "RAB'AFRICA Summer Festival" a lieu du 5 au 14 août à l'esplanade de Bouregreg, ainsi qu'à la grande piscine de Rabat, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Tenu dans le cadre des célébrations de Rabat Capitale Africaine de la Culture, organisées sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, cet évènement prévoit un programme d'animation et de divertissement qui combine entre spectacles de musique et activités culturelles et sportives adaptées à la période estivale, indique le ministère dans un communiqué.

A l'affiche de cette 1ère édition, Batoul Marouani, Africa United et Abdelali Anouar (08 août), Kouz 1 et Mehdi Kamoun (09 août), Zouhair Bahaoui (10 août), Othman Zeyn, Khtek et Kamar Mansour (11 août). Le festival accueillera également Aminux et Lord Mehdi (12 août), Mbokka Project et Muslim (13 août), Jubantouja, Ribab Fusion et Kawtar Berrani (14 août).

Le week-end dernier, le public a pu suivre les concerts de Mehdi Mozayine, Hatim Ammour, Bitweenatna, Hind Ennayra, Mehdi Fadili et Nouaaman Belayachi.