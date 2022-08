Algérie: Ouverture à Alger de la Semaine culturelle et scientifique dédiée aux enfants

Alger — La Semaine culturelle et scientifique dédiée aux enfants a été ouverte dimanche au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en présence de plusieurs enfants issus de différentes villes du sud algérien, et du jeune chanteur Palestinien Mohamed Wael Bassiouni, invité pour une tournée artistique à travers plusieurs villes d'Algérie.

Passant en revue une exposition préparée par le Centre de développement des activités de loisirs scientifiques de la maison de Jeunes de Ouled Fayet, la ministre de la Culture et des Arts a visité divers stands de spécialisations, dont ceux de l'astronomie, la robotique et différentes expériences dans des laboratoires scientifiques, de physique et de chimie notamment.

"Il est de notre devoir de porter un intérêt particulier à cette frange importante de la société, pour permettre à l'enfant algérien de forger sa personnalité et bien s'accomplir", a indiqué Soraya Mouloudji, lors d'un point de presse.

La ministre de la Culture et des Arts a également accueilli les invités d'honneur de cette semaine, de nombreux enfants de différentes villes du Ssud du pays et le chanteur palestinien Mohamed Wael Bassiouni, qualifiant ce jeune artiste de "modèle pour tous les enfants arabes qui garde un sourire bien large sur son visage, malgré la douleur et les bombardements et tous ce que subissent les enfants palestiniens".

Du 10 au 26 août, le jeune chanteur palestinien Mohamed Wael Bassiouni entame une tournée artistique à travers plusieurs villes d'Algérie, à l'Occasion des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de l'Indépendance nationale.

Mohamed Wael Bassiouni se produira à Alger, Msila, Annaba, Mostaganem, Ouargla, Bechar, Oued Souf et à Djemila (Sétif).

Par ailleurs et du 6 au 15 août, de nombreuses activités culturelles et pédagogiques en lien avec le cinéma, la lecture, et le divertissement sont au programme estival des enfants de plusieurs établissements culturels de la capitale.

Ainsi et en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (CNCA), le palais de la culture Moufdi-Zakaria propose une quinzaine de projections cinématographiques avec des films comme "Le bélier magique" de Sadek Kebir et "Tales of Africa" de Djilali Biskri.

Au palais de la culture Moufdi-Zakaria, des animations pour le jeune public sont également prévues en plus d'ateliers pédagogiques en lien avec la préservation de l'environnement, l'astronomie ou encore la robotique.

Pour sa part, l'Office Ryadh El Feth propose des projections à la salle Ibn Zaydoun et à l'esplanade ainsi que des spectacles pour enfants au Théâtre de verdure.

De son côté, l'Office national pour la culture et l'information (ONCI) participe à ce programme avec des activités programmées au centre culturel Abdelwahab Salim à Tipasa, en plus de mettre son planétarium mobile, à la disposition de palais de la culture, pour la projection en 3D de films documentaires sur l'astronomie.

Deux pièces de théâtre pour enfants, "Khayal" et "Le monde des insectes" sont également prévues et pour la première fois, sur la scène de l'Opéra d'Alger, Boualem-Bessaih.