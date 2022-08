Tunisie: The Jacksons réinventent le mythe de leur frère à Carthage

Tunis — Les frères Jacksons, Tito, Jackie et Marlon, revisitent la Tunisie dans un show exceptionnel au 56ème Festival International de Carthage, qui réinvente le mythe de leur frère disparu.

Plus de 26 ans après le concert de la pop star Michael Jackson, au stade d'el Menzeh, un certain 7 octobre 1996, le trio des frères est arrivé en Tunisie pour un concert inoubliable et une prestation des plus précieuses de la saison estivale.

Le légendaire groupe pop, composé de huit artistes, a occupé la scène dans une prestation de près d'une heure trente. Dynamisme, Energie et joie de vivre était leur devise dans le concert donné, ce dimanche soir, 7 août, devant un public assez nombreux. Leurs fans déguisés en costumes semblables à ceux que portait leur idole disparue occupaient la partie du milieu des gradins.

Les frères Jacksons demeurent nostalgiques à des moments de leur parcours entamé si jeunes avec leur frère dont Tito, guitariste, dit voir toujours son âme planer sur scène.

Les Jacksons ont semé un air de folie sur scène procurant un sentiment d'euphorie générale qui s'est infiltrée dans les gradins faisant déambuler leurs fans sous des sonorités pop et des tubes qui rappellent l'ambiance d'antan ; Sunshine, Shake your body, can you feel it, I want you back...

Les mega-hits de la famille Jacksons et leur grande réputation dont ils doivent aussi aux exploits artistiques de leur frère disparu, ont été traduits en images qui montrent leur père guitariste qui les avait initiés à la scène depuis leur jeune âge.

Né en 1953, Tito est le troisième des frères Jackson. Son père Joseph Jackson, l'avait découvert alors qu'il avait à peine 8 ans. Impressionné par le talent de son fils et les capacités vocales de ses frères Jackie et Jermaine, le père leader du groupe " The Falcons ", était à l'origine de la création des Jackson Five en 1967. Jackie qui est né en 1951 est l'aîné des Jackson Brothers alors que Jermaine est né en 1954. Ce dernier avait rejoint le groupe, en 1984, après avoir mené une carrière solo en 1972.

Des extraits de leur tours défilaient au moment où ils continuent d'entretenir la scène sans relâche, pour plus de six belles décennies.

L'univers de la musique pop n'est jamais aussi agréable qu'en la présence d'artistes de grand calibre qui envahissent la scène par leur belle musique et leur énergie débordante qui défie le poids des années.