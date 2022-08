Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 09aout 22

Mali : Attaques terroristes- Au moins quatre soldats tués à Tessit

Au moins quatre soldats, deux civils et cinq assaillants ont été tués dimanche dans l'attaque, attribuée à des groupes jihadistes, d'une localité où est installé un camp militaire, Tessit, dans la zone dite des trois frontières entre Mali, Burkina et Niger. Le bilan pourrait être « beaucoup plus lourd » pour l'armée malienne, ont dit à l'Afp plusieurs sources contactées sur le terrain ne pouvant être citées pour des raisons de sécurité.

Mali : Marché financier Uemoa- Retour gagnant du Mali

Le secteur bancaire du Mali a renoué avec les faveurs de la Bceao depuis la levée le 3 juillet 2022 des sanctions économiques et financières de la Cedeao à l'encontre du pays. La presse locale et des sources financières, précisent que les banques maliennes ont vu leurs demandes de liquidités sur le guichet hebdomadaire de la Banque centrale être intégralement couvertes le 1er août 2022 dans le cadre du 31ème appel d'offres d'injection hebdomadaire de liquidités. Concrètement, alors qu'ils sollicitaient 601 milliards Fcfa au taux d'intérêts fixe de 2,5%, les établissements de crédit du Mali ont été refinancés exactement à hauteur de ce montant, une situation qui ne s'était plus réalisée depuis le 17 janvier 2022.

Tchad : Réconciliation nationale- Un accord signé avec des factions rebelles

Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé le lundi 08 aout au Qatar un accord. Ce avec une quarantaine de factions rebelles sur l'ouverture d'un dialogue national pour la paix le 20 août à N'Djamena, auquel deux importants groupes rebelles ont refusé de participer.« Ce 8 août est un jour historique pour le Tchad et les Tchadiens », a déclaré à Doha Mahamat Idriss Déby. (Source : LaCroix)

Côte d’Ivoire : Politique nationale- Tidjane Thiam accueilli en prince Akouê

Après la visite au Chef de l’Etat ivoirien, Tidjane Thiam est reparti aussitôt pour Yamoussoukro où il a eu droit à un accueil familial chaleureux. A Yamoussoukro, Tidjane Thiam a été accueilli, le 08 aout 2022, par les chefs coutumiers à la résidence. Accueil ponctué par des rites traditionnels. Après quoi, le petit fils du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne a été remis parmi les siens, c’est-à-dire les chefs coutumiers, en tant que prince Akouê. Par la suite, il a présenté à la communauté. (Source :fratmat.info)

Togo : Lutte contre le terrorisme- Lomé toujours déterminé

Après avoir subi, par trois fois de suite, des attaques terroristes, le Togo mène, avec une grande détermination au plus haut sommet de l’Etat, des efforts pour lutter et prévenir le terrorisme. De l’Etat d’urgence sécuritaire décrété dans la Région des Savanes, en passant par l’opération militaire “Koundalgou”, la loi de programmation militaire 2021-2025, la mise en place de la cellule d’analyse de risques, le Plan d’urgence pour la résilience de la Région des Savanes…, ces initiatives visent à venir à bout de ce fléau, mais aussi à l’affaiblir, significativement, tout en minimisant ses effets pervers et dévastateurs sur le développement du pays.

Guinée : Gouvernance- Un atelier pour des inspecteurs régionaux

Un atelier de renforcement des capacités des inspecteurs régionaux du Ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et des directeurs régionaux du fonds du développement social et de l'indigence, s’est ouvert le lundi 8 août 2022 à Conakry. Durant trois jours, ces nouveaux cadres promus par le chef de l’Etat vont suivre une formation interne à la Direction générale du fonds de développement social et de l'indigence. (Source : africaguinee.com)

Niger :Carte brune Cédéao- Fin des travaux à Niamey

Les travaux de la 2ème réunion de zone du système d'assurance Carte Brune de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest Cedeao, tenus les 4 et 5 Aout à l’hôtel Bravia de Niamey, ont pris fin, le vendredi 5 août 2022, sous la Présidence de M. Abdoul Hamid Issaka, Commissaire Contrôleur des Assurances au Ministère des Finances du Niger. « J'ose espérer que les recommandations issues des assises de Niamey contribueront, à n'en point douter, aux processus d'autofinancement des différents Bureaux Nationaux du système d'assurances Carte brune Cédéao et à la digitalisation des processus de gestion du système, particulièrement la production des attestations sécurisées et la célérité dans la gestion des sinistres’’ a déclaré M. Issaka.( Source : Anp)

Gabon : Coopération régionale- Le président santoméen chez Ali

Comme annoncé par la Communication présidentielle, le président santoméen Carlos Vila Nova est arrivé à Libreville au Gabon le 8 août. Après avoir été reçu par son homologue Ali Bongo, Carlos Vila Nova a assuré qu’il s’agit d’une «visite d’amitié et de travail», 4 ans après la visite d’Ali Bongo en République démocratique de Sao-Tomé-Et-Principe. (Source : Gabonreviews.com)

Burkina Faso: Finance locale- Les acteurs en conclave

Deuxième du genre, cette session ordinaire du Comité national des finances locales (Conafil), se veut un cadre pour ses membres de collecter et produire le rapport annuel sur la situation d’exécution des ressources financières allouées aux collectivités territoriales par l’Etat en accompagnant des compétences transférées de l’année 2020. C’est donc dans cet élan que Issoufou Congo, président du Conafil, fait dévoile ses attentes à la sortie de ses séances. « Je souhaite qu’à la fin de cette session soit élaboré un rapport qui permettra aux acteurs d’apprécier le niveau d’exécution des ressources financières allouées aux collectivités territoriales de la période 2020-2021 et des recommandations adéquates formulées pour une meilleure exécution des ressources financières allouées aux collectivités territoriales en accompagnement des compétences transférées » a-t-il indiqué. (Source Burkina 24)