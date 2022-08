Cote d'Ivoire: Développement régional-Cap sur la santé, la route et l'enseignement professionnel dans le nord

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi effectue une visite de travail, dans les régions du Kabadougou, du Poro et du Tchologo, du 08 au 10 août 2022, pour le lancement des travaux d’Infrastructures sanitaires et de lycées professionnels, l’inauguration d’une usine de mangue et le bitumage de voirie urbaine.

Selon la Primature ivoirienne, le Chef du gouvernement va procéder ce 09 aout à Gbéléban(Nord-ouest), à une cérémonie couplée de lancement des travaux de construction de l’hôpital général et du lycée professionnel de la localité.

A Odienné( nord -ouest Patrick Achi va prendre part à la célébration de la Journée internationale des coopératives (Jicoop), après avoir lancé les travaux du Centre hospitalier régional (Chr) de la ville. S’en suivra, une visite des travaux de réhabilitation des écoles décoiffées et de l’aéroport d’Odienné.

A l’étape du Poro, le Chef du gouvernement va procéder, le mercredi 10 août, à Sinématiali, à l’inauguration de l’usine de mangue et va lancer conjointement les travaux de construction du Lycée d’Excellence et du bitumage de la voirie urbaine de la ville. A Petit Nassian, ce sont les travaux de renforcement de la route Petit Nassian - Kafolo - Tehini qui seront lancés.

Il va terminer par la région du Tchologo. Ce même jour, le Premier ministre va poser à Kong de façon couplée les premières pierres pour la construction de l’hôpital général et du lycée professionnel de Kong. La tournée prendra fin par une visite du projet Green

Bamba Moussa

Bon à savoir : Plus de 146 milliards de Fcfa pour l’enseignement professionnel

Il est important de souligner que plus spécifiquement dans le volet Enseignement professionnel et formation professionnelle, des projets indiqués plus haut, s'inscrivent dans le cadre du vaste programme du gouvernement de développement dudit secteur en Côte d’Ivoire.

Rappelons que sept établissements de formation professionnelle sont prévus à cet effet dans plusieurs villes du pays. Citons : Abobo, Korhogo, Diabo,Yamoussoukro, Kong, Gbéléban et Dabakala offriront une diversité de formations qualifiantes en Mécanique Générale ; Electricité et Electronique. Sans oublier les secteurs de l‘Agriculture et Elevage d’une part, et Mécanique Agricole d’autre part.

Par exemple le Centre de Gbéléban, qui sera bâti sur une surface de 10 Ha, aura une capacité d’accueil de 300 apprenants dans les filières Agriculture, Élevage, Mécanique Agricole et Mécanique Moto. Pendant que le Lycée Professionnel de Kong aura une capacité d’accueil de 500 élèves et formera aux métiers d'Agro-Alimentaire, de Mécanique Agricole et de Froid-Climatisation. Sa superficie est de 28,5 Ha.

Les chiffres officiels du Metfpa précisent que ces projets sont financés à environ 22 Milliards de Fcfa par l'Etat ivoirien et Exim Bank of China pour124,6 Milliards de Fcfa. Ce qui donne soit un montant total de 146, 5 Milliards de Fcfa