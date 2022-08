Afrique: Afrobasket U18 garçons - Madagascar trébuche face au Sénégal

Les Ankoay garçons ont été battus par les Lions de la Téranga, pour leur troisième match de l'Afrobasket U18, hier. Une défaite qui a mis Madagascar à la deuxième place du groupe A.

Un duel d'une grande intensité pour la première place de la poule A, le Sénégal a arraché la victoire dans la souffrance face à Madagascar, hier, dans un Palais des Sports en ébullition. Il s'agit d'une première défaite pour les Ankoay depuis le début de l'Afrobasket U18, mais aussi d'un duel entre les deux expatriés en l'occurrence Mathias M'Madi, auteur de 18 points et le Sénégalais Ousmane Ndyaie, tous les deux évoluant en Europe. Les Malgaches ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais les visiteurs ont pu renverser la tendance dans le dernier quart-temps. Le score final était de 70-62.

Les M'Madi et Donovan se sont bien débrouillés au début de cette rencontre. Ils ont fait de gros efforts physiques en première mi-temps. La formation malgache a pris une avance de 5 points à la fin du premier quart-temps. Malgré le manque de rigueur alors que les Sénégalais étaient en embuscade. Les poulains de Mémé sont encore très bien entrés dans le deuxième quart-temps. Les Ankoay ont resserré leur défensive. Donovan a mis le feu au Palais avec des dunks ravageurs. Mais agressifs sur le porteur du ballon, les Lions ont aussi multiplié les interceptions, qui n'ont pas permis aux Ankoay de creuser l'écart. Ils ont mené au score de 36-31 et ont gardé le rythme du jeu.

Suspense. Les Ankoay avaient le match en main durant les deux premiers quart-temps et tout le public a cru qu'ils allaient remporter ce match mais ce n'était pas le cas. Le Sénégal s'est réveillé de son sommeil après la mi-temps. Ousmane a couronné le tout avec un panier de trois points qui a finalement permis aux Lions d'égaliser le score. À égalité parfaite (41-41), ils ont ensuite essayé de reprendre les devants avec des tirs de loin mais qui n'ont pas trouvé le chemin du panier. Après quelques minutes de calvaire, l'expatrié sénégalais est passé en mode gladiateur pour ramener son équipe devant. Ses tirs ont toujours été primés devant les Ankoay qui ont perdu un peu de lucidité et n'ont pas réalisé des rebonds défensifs. D'ailleurs, la fatigue persistait chez Rino et ses coéquipiers. Au début du dernier quart-temps, les Sénégalais ont craqué car les Ankoay se sont une nouvelle fois ressaisis en infligeant deux tirs de 3 points. La bande à Jerry a réduit l'écart à 57-60 à la moitié de cette dernière partie. Pourtant, à quelques minutes avant la fin, le Sénégal a su accélérer au bon moment et n'a plus lâché prise. Un exploit notamment du meneur Faye qui a mené l'attaque des Lions avec 23 points. Ousmane Ndiaye et Diene en ont obtenu 18 et 8, respectivement. Malgré cette défaite, les Ankoay ont réalisé un brillant parcours durant ce tournoi continental. Ils seront opposés soit au Mali, soit à la Guinée en quart de finale ce mercredi. Les équipes participantes ont droit à une journée de repos ce jour.