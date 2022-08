Cote d'Ivoire: Matchs amicaux internationaux - Les Eléphants A' en mode révision à Lomé

Le souvenir du bronze décroche en 2016 à Kigali reste les meilleurs moments de la Côte d'Ivoire dans le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

Une compétition dont le pays des Eléphants a été le précurseur en 2009 avec des athlètes comme Jean-Michaël Seri, alors sociétaire de l'Africa Sports d'Abidjan. Absente de la 6e édition en 2020 au Cameroun, la Côte d'Ivoire vise une cinquième participation. Et pour réussir ce pari, l'instance fédérale a fait appel à un homme de mission: Haidara Souhalio. Médaillé d'argent à la CAN U23 en 2019 et quart de finaliste des Jeux olympiques 2020, le nouveau patron des Eléphants locaux appréhende parfaitement l'ampleur de sa mission.

Quête d'automatismes

Nommé, le 12 juillet 2022 à la tête de la sélection, l'ancien entraîneur du Sporting Club de Gagnoa à fait appel à un jeune technicien, tout aussi talentueux, en la personne de Bassiriki Diabaté. Le désormais ex-entraineur du Racing Club d'Abidjan est venu renforcer le staff technique pour aider à réussir le challenge.

Exempte du premier tour des éliminatoires du CHAN 2023, la Côte d'Ivoire ne perd donc pas de vue son objectif. Mieux, le sélectionneur national veut bien se donner les moyens de relever le défi.

C'est dans ce cadre qu'il séjourne actuellement à Lomé au Togo. Partie d'Abidjan dans la matinée de ce mercredi 27 juillet 2022, la sélection nationale A' est dans la capitale togolaise dans le cadre de deux rencontres amicales internationales. Souhalio Haidara et son staff sont en quête d'un groupe compétitif avant d'affronter en août prochain le Burkina Faso.

Après une semaine de travail au stade Robert Champroux de Marcory à Abidjan, les Eléphants A' ont foulé le sol togolais en quête de nouveaux automatismes. Du mercredi 27 juillet au lundi 1er août, ils se mesureront aux Eperviers locaux dans une double confrontation. Deux rencontres amicales dont le premier acte est prévu, ce jeudi 28 juillet, et le second le 31 juillet, au stade de Kégué.

Pour le déplacement en terre togolaise, Haidara Souhalio a fait appel à vingt joueurs dont deux gardiens de but, huit défenseurs, six milieux de terrain et trois attaquants. L'ASEC Mimosas dispose du plus grand effectif avec six représentants, a suivie du Sportif Club de Gagnoa et de l'AFAD d'Abidjan Plateau, trois joueurs chacun. C'est ce beau monde qui prépare le dernier tour des éliminatoires contre le Burkina, le 27 août à Abidjan et le week-end du 2 au 4 septembre à Ouagadougou. Mais avant les Etalons et après Lomé, Haidara et ses garçons auraient la possibilité de jauger le niveau de leur travail, le 6 août prochain, à Yamoussoukro, face au Sporting Club de Gagnoa, deuxième de l'exercice écoulé de la Ligue 1.

Jeu de transition, dégraissage, opposition

Arrivés la veille de leur premier match contre le Togo, les Eléphants ont pris connaissance avec la pelouse du stade de Kégué. Sous les ordres de Haidara et de Diabaté, les joueurs ont eu droit d'abord à la une session de dégraissage. " On a voyagé la journée. Il faut évacuer la fatigue ", a justifié Dr Kouamé.

En une trentaine de minutes, Essis Baudelaire, Zouzou Carlos, Zouzoua Pacôme, Traoré Issif, Yaya Sogodogo, Anicet Oura, Bagaté Salif, ont révisé leur cours de transition, la vitesse d'exécution et la concentration. " J'ai senti qu'ils ont de la vitesse et ils dégageaient beaucoup d'envie de volonté. J'ai arrêté parce que c'est un bon signe et cela présage d'une bonne prestation demain (aujourd'hui, Ndlr), a ajouté le sélectionneur national. Un premier entraînement plein de promesses auquel ont pris par le président délégué de l'AFAD d'Abidjan-Plateau, Laurent Boli, membre du Comité exécutif de la FIF, par ailleurs chef de la délégation, et les présidents de l'Espérance de Bouaké Lamine Diabaté, de Schadrac Jean Jacques Koffi et la présidente de Marahoué FC, Béatrice N'Guessan Kouadio.

Rendez-vous est pris pour ce jeudi au stade de Kégué à 16h pour le premier face-à-face entre Eléphants et Eperviers locaux.

Liste des Eléphants locaux

Gardiens

Folly Charles (ASEC Mimosas)

Edan N'Drin (AFAD)

Défenseurs

Goua Marc ( SC Gagnoa)

Yao Attohoula (ASEC Mimosas)

Doua Seniko ( SOA)

Souleymane Coulibaly (ASEC Mimosas)

Traoré Issif (SC Gagnoa)

Zeguehi Fabrice (FC San Pedro)

Zouzou Carlos (ES Bafing)

Konaté Valy (RCA)

Milieux

Essis Aka (ASEC Mimosas)

Semelo Gueï (AFAD)

Konaté Moustapha (ES Bafing)

Yaya Sogododo (SOA)

Gnazou Rufin Djeny (FC San Pedro)

Pacôme Zouzoua (ASEC Mimosas)

Attaquants

Anicet Oura (ASEC Mimosas)

Salif Bagaté (SC Gagnoa)

Sankara Karamoko (AFAD)