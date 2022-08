Cote d'Ivoire: Pour son élection à la présidence de la COP 15, La Nawa célèbre Alain-Richard Donwahi

C'est dans la liesse populaire que les populations de la Nawa ont accueilli et célébré le jeudi 28 juillet dernier le ministre Alain-Richard Donwahi. Et ce, pour son élection à la tête de la Cop 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse.

L'ex-ministre des Eaux et Forêts et actuel président du Conseil régional de la Nawa a été élu pour un mandat de deux ans, le 11 mai, à la tête de la Cop 15, cet important instrument de l'Onu, à l'occasion de la grande conférence d'Abidjan qui s'est tenue du 9 au 20 mai 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Sa candidature avait été proposée et appuyée par le Président Alassane Ouattara. C'est pourquoi les fils et les filles de la Nawa lui ont traduit leur gratitude pour son soutien à leur fils. De Mayo à Soubré en passant par Yabayo et Zergbeu, les populations sont sorties nombreuses dans les rues pour accueillir de manière triomphale le président Alain-Richard Donwahi.

En présence du corps préfectoral, des élus et des chefs traditionnels, différents groupements sociaux se sont succédé au pupitre pour adresser leurs chaleureuses félicitations au président de la Cop 15 à l'apothéose de la manifestation qui s'est tenue sur l'esplanade du siège du Conseil régional de la Nawa, à Soubré. A son tour, Alain-Richard Donwahi a expliqué les enjeux de la Convention des Nations sur la lutte contre la désertification. Et a profité de l'occasion pour faire une sensibilisation à la lutte contre la sécheresse qui représente, aujourd'hui, " un défi sécuritaire mondial ".

Il a exhorté les cadres de la Nawa à travailler dans l'union pour le développement de la région. " Continuons à faire une politique de développement et non une politique politicienne ", a-t-il exhorté. L'ex-ministre des Eaux et Forêts a également évoqué l'organisation d'une cérémonie d'hommage du District du Bas-Sassandra au Président de la République qui se tiendra à Soubré.

Au cours de leurs différentes prises de parole, les populations de la Nawa ont particulièrement remercié Alain-Richard Donwahi pour ses actions en faveur de leur bien-être.

Les cadres de la région ont notamment relevé la construction en cours de la plus grande usine de transformation de caoutchouc d'Afrique de l'Ouest à Soubré et son lobbying dans la nomination par décret présidentiel de Jules Dally, un de leurs pairs, à la tête du conseil d'administration de l'Autorité ivoirienne de régulation des jeux de hasard. EK