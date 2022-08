Cote d'Ivoire: Séminaire des chambres consulaires nationales - La Plateforme s'engage à soutenir la Vision 2030 du gouvernement

La mise en œuvre de la Vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara, requiert la participation de toutes les forces vives, des entreprises publiques et privées et aussi des instituions de l'Etat. Les chambres consulaires nationales entendent jouer pleinement leur partition dans cette ambition de réaliser la transformation économique et sociale, nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Réunies autour d'une plateforme de collaboration, ces chambres consulaires nationales, à savoir, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), la Chambre de l'Agriculture et la Chambre des métiers organisent depuis hier jeudi 28 juillet 2022, un séminaire autour du thème " Vision 2030 de Son Excellence le Président de la République : Quelle contribution des Chambres Consulaires nationales ".

Au regard des défis multiformes liées à cette vision, le président de la plateforme et président de la CCI, Fama Touré, a réaffirmé, à l'ouverture de ce séminaire, le soutien de leurs institutions aux différents programmes de développement de la Côte d'Ivoire. " Les Chambres Consulaires Nationales qui ont toujours été au côté de l'Etat, entendent renforcer leur partenariat avec le pouvoir public et accroitre leur assistance au secteur privé, le programme " La Côte d'Ivoire solidaire" et le PND 2021-2025 ", a indiqué Fama Touré.

Revenant aux objectifs visés par le séminaire, le président de la Plateforme a souligné qu'il s'agira pour les chambres consulaires d'analyser leurs forces et faiblesses afin de mettre une stratégie commune de repositionnement en vue d'apporter une contribution plus pertinente à la mise en œuvre de la Vision 2030. En outre, le séminaire sera l'occasion d'évoquer la problématique du financement des Chambres consulaires nationales et d'envisager les axes d'interventions communs, ainsi que des projets structurants en faveur des ressortissants de chaque membre. Ces sujets seront débattus autour de trois grands ateliers portant notamment sur le renforcement de la position institutionnelle des Chambres consulaires, le renforcement de l'autonomie financière des Chambres consulaires et les projets structurants des chambres consulaires pour la Vision 2030.

Saluant cette initiative, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba a rappelé que les attentes du gouvernement envers le secteur privé dans son ensemble et les chambres consulaires sont grandes. Notamment, dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne où les investissements massifs attendus du secteur privé se chiffrent à 59 000 milliards de FCFA, soit 75% des investissements prévus au Plan National de Développement (PND) 2021-2025. Par ailleurs, le ministre Diarrassouba a ajouté que la participation des chambres consulaires dans la mise en œuvre des grandes axes de la vision 2030 est déterminante quant à l'accélération de l'industrialisation, moteur de l'économie et pourvoyeur d'emplois décents ; au renforcement du capital humain permettant une création de richesse harmonieuse sur l'ensemble du territoire ivoirien; et au renforcement de l'Etat en vue d'accompagner le secteur privé dans un processus de développement inclusif et durable.