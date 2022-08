Algérie: Lille - Akim Zedadka dans l'équipe type de la semaine

Le latéral droit algérien, Akim Zedadka a été sélectionné par le journal L'Equipe dans le onze type de la première journée de Ligue 1 Uber Eats.

Auteur d'un grand début, notamment en marquant son premier but lors de la victoire à domicile du LOSC contre Auxerre (4-1), l'international algérien qui disputait ses premières minutes officielles sous le maillot lillois a eu le bonheur de figurer dans l'équipe type de la première journée du championnat français choisie par L'Équipe. Le Fennec s'en sort avec une note de 7 sur 10.

" On va dire que dans l'équipe, on était pas mal de nouveaux et arriver dans un club comme ça avec une nouvelle vague de joueurs... C'était à nous de répondre présent et aujourd'hui, on aide l'équipe à gagner sur ce score donc ça fait plaisir. [... ] C'est vrai que l'on est une bande d'amis, on essaie de faire les choses ensemble, de se battre les uns pour les autres et de tout faire ensemble. On a un projet collectif et je pense que la mayonnaise commence à prendre petit à petit et ça fait plaisir ", a confié Akim Zedadka au micro de Prime Vidéo.