Gabon: "Cher Jésus, ils disent carrément qu'ils portent ta croix en guise de souvenir de ta mort...

Le poète gabonais et enfant insoumis de Malinga a encore frappé. Dans ce courrier poétique, Benicien Bouschedy dénonce ces prophètes, pasteurs, diacres, apôtres et leurs collègues de profession, qui au nom de Jésus, truquent des miracles, font boire de la pisse, du sperme, de la sueur et tous les alcools de satan aux naïfs désespérés qui te cherchent véritablement.

Cher Jésus,

Les Noirs sont fous de ton nom et de ton corps. Ils s'enivrent à grandes assemblées et à coups de manipulations. Ah, si tu les voyais dans cette bâtardise quand ils disent qu'ils sont en ta présence ! Je voulais te raconter jusqu'où certains te traînent, mais ces gens-là sont plus à craindre que les pharisiens. Ils me reprocheront publiquement de les dénigrer. Certains t'ont même enfermé dans des petites maisons où ils te vendent aux autres. Leur emblème est ta croix. C'est-à-dire le lieu où tu avais crié la détresse. Ils disent carrément qu'ils portent ta croix en guise de souvenir de ta mort parce qu'ils trouvent difficile de fabriquer le symbole de ta résurrection. Ils sont étranges, je t'assure. Je ne parlerai pas de leurs contradictions. Ils sont capables de me jeter un feu emballé dans ton nom. D'autres t'aiment plus qu'eux-mêmes, plus que leurs odeurs et les leurs. Ils connaissent toute ton ascendance plus que tout au monde.

Cher Jésus,

Je n'insulte pas ton amour, mais permets-moi de te dire que certains n'ont plus besoin de toi. Les prophètes, les pasteurs, les diacres, les apôtres et leurs collègues de profession truquent des miracles, font boire de la pisse, du sperme, de la sueur et tous les alcools de satan aux naïfs désespérés qui te cherchent véritablement. Laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Les diables-là disent que c'est toi qui les as choisis pour maintenir la Terre en vie. Toi qui marchais, ne portais qu'une robe avec ta barbe que tu ne coupais même pas, toi qui n'avais pas de toit ni de concubines, ceux qui nous fatiguent avec ton nom ont des avions et les mondes à leurs pieds. Tu as pourtant dit que l'amour est fait pour aimer et non pour voir. Par ici, les gens exigent aux autres de prouver qu'ils t'aiment à coup d'argent.

Cher Jésus,

La dernière fois j'ai dit à une jeune fille que la Bible ne fait pas le moine, elle m'a craché ton nom dans une soif de respiration coloniale. Une autre de ces foutaises qui ne te prie que pour l'argent, le travail, le mariage et les commodités mondaines a promis de me détester à cause de toi. Je te dis que ces enfants-là n'ont d'adoration que pour ceux qui sont dans les mêmes sectes qu'eux. L'autre jour, j'ai vu un pasteur s'émerveiller dans un musée occidental où sont empilés les masques, les restes des morts et toutes ces choses pour lesquelles ils traitent ses propres parents de mécréants, féticheurs et anges de Lucifer.

Cher Jésus,

Me voici dans un siècle où, pour déjouer le chômage, beaucoup ont décidé d'ouvrir leurs commerces religieux et usines à miracles pour vendre des prières succulentes. C'est comme cela la graine noire, elle refuse de mettre un peu d'eau dans ses réalités. Ma cousine, par exemple, connait l'histoire de Moïse et ne peut dire qui est notre arrière-oncle. Au passage, ceux qui s'appelaient "Témoins de Jéhovah" ont démocratiquement déserté les rues. Les jaloux disent que tu leur as retiré leurs ordres de missions.

Cher Jésus,

Je suis entravé. Certains font de la Bible ce que les autres de la Constitution. Ils n'utilisent que les versets qui leur profitent. Voici notre merdier. Je voulais seulement te dire que nous allons mal et le bruit que certains font autour de ton nom dans leurs magasins complique l'humain à vivre humainement...