Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de judo - Brazzaville se taille la part du lion

Quarante-huit médailles, dont vingt-et-un en or, quatorze d'argent et treize de bronze, les athlètes de Brazzaville ont survolé la compétition qui s'est achevée le 7 août au Palais des sports de Kintélé devant ceux de Pointe-Noire et de la Cuvette. Après avoir organisé les compétitions de relance comme le tournoi de la République et la Coupe Edith-Lucie- Bongo-Ondimba, l'actuel bureau de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-da) a soulagé les judokas, tout en relevant le défi de l'organisation des premiers championnats nationaux dans les catégories seniors, juniors et cadets dans les deux versions.

La compétition qui manquait aux athlètes depuis plus d'une décennie a mis aux prises 244 judokas venus de sept départements, notamment Pointe-Noire, Niari, Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette-Ouest et la Sangha. En plus, elle revêt un caractère particulier, puisqu'elle a permis de composer une ossature nationale devant participer aux Jeux africains de la jeunesse prévue cette année à Alger (Algérie).

" Le dernier championnat national organisé par la fédération remontre à environ dix-sept ans. Et pourtant, c'est à travers la compétition que se font les brassages, se tissent les amitiés et qu'on découvre les talents grâce auxquels on peut faire rayonner le pays dans des manifestations internationales à travers le sport ", s'est félicité Fernand Romain Ondono, le représentant du Comité national olympique et sportif congolais.

Me Wogo, le directeur technique national, s'est dit très flatté par le niveau technique de la compétition. Selon lui, les judokas ont répondu aux attentes de la fédération. " Le niveau technique des judokas était élevé. Nous sommes en progression. Depuis l'ouverture de la saison sportive, la fédération et la direction technique ont élaboré un programme que nous appliquions avec l' organisation des quatre tournois majeurs. Ce qui nous a permis de déceler déjà quelques éléments qui pourraient être présélectionnés. Aujourd'hui, nous avons déjà une sélection et nous allons les mettre en condition, parce que cela fait déjà deux mois que nous sommes en regroupement avec les cadets. Nous avons de l'espoir ", a-t-il souligné.

Hommage à Sensei Hilaire Toualani Ngouari

Les championnats organisés en l'honneur de Sensei Hilaire Toualani Ngouari, décédé cette année, ont tenu toutes ses promesses. L'engouement qu'il y a eu autour de la compétition témoignait à tel point elle manquait à la fois aux compétiteurs et au public.

Sur le plan pratique, les judokas de Brazzaville aidés par les tournois préparatoires, qui ont précédé les championnats nationaux, ont été plus en jambes que les Ponténegrins. Ces derniers n'ont glané que treize médailles, dont quatre en or, deux d'argent et trois de bronze. Grâce à ses quatre médailles, dont une en or, deux d'argent et une de bronze, la Cuvette s'est classée troisième. La Sangha est quatrième avec une médaille d'argent et deux en bronze devant la Bouenza (cinq médailles en bronze), la Cuvette-Ouest (une médaille de bronze) et le Niari (zéro).

Notons que bien avant le début des combats, la Fécoju-da a organisé un séminaire de renforcement des capacités des arbitres et commissaires sportifs, afin d'améliorer le niveau des arbitres. " Après avoir organisé la Coupe de la République, la Coupe Edith-Lucie-Bongo-Ondimba, aujourd'hui le tour est au Championnat national dédié à Sensei Hilaire Toualani Ngouari que notre fédération n'a pas connu d'organisation depuis plus de dix ans. Prélude à cette compétition, le bureau exécutif de la Fédération congolaise de judo a organisé un séminaire de renforcement des capacités des arbitres et commissaires sportifs pour améliorer le niveau des arbitres. Félicitation aux présidents des Ligues départementales pour avoir tenu, dans les délais, leurs championnats départementaux ", a indiqué Francis Ata, président de la fédération.

La Fécoju-da a pu compter sur deux soutiens de taille. Lors de la remise des récompenses, Stella Mensah Sassou Nguesso, en sa qualité de maire de Kintélé, a offert des médailles et des trophées aux champions de Brazzaville. " Je trouve que c'est bien que nous puissions renouer avec ce sport dans notre pays, parce que le sport, c'est d'abord la jeunesse et il est bon pour la santé. J'encourage toutes les personnes qui ont choisi le judo comme sport de pouvoir continuer. Cela m'a fait plaisir de remettre aujourd'hui des médailles et des coupes aux champions ", a-t-elle déclaré.

" Il y a beaucoup de filles qui pratiquent le judo. Je suis ravie de l'initiative et j'encourage la coopération entre la Maison russe et les fédérations sportives du Congo. Nous avons débuté les cours de judo, depuis un mois, qui donnent la possibilité à tous les jeunes de pratiquer le judo. Nous tenons beaucoup à ce partenariat. Nous allons faire davantage d'efforts pour développer cette discipline dans le pays ", a commenté Maria Fakhrutdinova, la directrice de la Maison russe à Brazzaville.

Le représentant de la direction générale des Sports a salué la relance du championnat qui constitue, selon lui, le gage d'un avenir prometteur pour la jeunesse congolaise. " Nous sommes persuadés que cela a été possible grâce à la capacité et le sens de responsabilité des hommes et des femmes qui aiment courageusement cette fédération malgré les difficultés pécuniaires du moment ", a souligné Likoué Furet, le représentant de la direction générale des Sports.